Hỗ trợ xây dựng nhà ở ổn định cho hộ nghèo và người có công tại Lạng Sơn

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế việc xây dựng nhà mới đối với hộ gia đình đang được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Nà Mò, xã Hoàng Văn Thụ, ngày 10/7. Ảnh: Anh Tuấn /TTXVN

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Xuân Thuận cho biết, tổng số nhà tạm, nhà dột nát được rà soát trên địa bàn tỉnh là 2.224 nhà, gồm: 1.688 nhà cần xây mới và 536 nhà cần sửa chữa. Trong đó, người có công 13 nhà; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dưới 36 tháng 1.011 nhà; hộ ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu 1.197 nhà; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không hưởng trợ cấp hằng tháng 3 nhà.

Qua rà soát nhu cầu thực tế, các xã đăng ký 747 hộ đủ điều kiện, có nhu cầu thực hiện trong năm 2026, gồm: 520 nhà xây mới và 227 nhà sửa chữa. Trong đó, 11 nhà người có công; 3 nhà con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không hưởng trợ cấp hằng tháng; 2 nhà con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng trợ cấp hằng tháng có hoàn cảnh khó khăn; 659 nhà hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dưới 3 năm; 72 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các trường hợp khác có nhà hư hỏng nặng cần khắc phục ngay. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là hơn 40 tỷ đồng. Dự kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa. Các trường hợp chưa được hỗ trợ năm 2026 sẽ xem xét thực hiện trong năm 2027.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo điều kiện cho nhiều hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn an cư, ổn định cuộc sống.

Để hoàn thành mục tiêu xây mới, sửa chữa 747 căn nhà trước ngày 31/12/2026, UBND tỉnh rà soát, bố trí đủ nguồn vốn thực hiện, đáp ứng tiến độ đề ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động đóng góp, tiếp nhận kinh phí ủng hộ để tận dụng mọi nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, UBND các xã, phường rà soát hướng dẫn hộ dân, cá nhân còn vướng mắc về thủ tục liên quan đến đất đai hoàn thiện quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng quy định thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát..