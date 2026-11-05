Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn tại xã Thường Xuân

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo xã Thường Xuân thực hiện nghi thức khánh thành nhà mới cho gia đình ông Trịnh Quốc Bài.

Tại thôn Quyết Thắng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho gia đình ông Trịnh Quốc Bài, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình ông sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa; bản thân ông và con rể thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, con trai có sức khỏe và tinh thần không ổn định.

Sau khi khảo sát, lập hồ sơ hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng; gia đình, anh em và địa phương đóng góp hơn 40 triệu đồng cùng hơn 50 ngày công lao động. Từ các nguồn lực này, gia đình ông Bài đã hoàn thành ngôi nhà mới rộng gần 90m2 cùng các công trình phụ trợ.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và địa phương tặng quà cho gia đình ông Trịnh Quốc Bài.

Tại thôn Tiến Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức khởi công, trao kinh phí lần 1 trong tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình ông Hà Văn Tình - hộ cận nghèo bị cháy nhà hoàn toàn trong tháng 9/2026.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và xã Thường Xuân trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Hà Văn Tình.

Chia sẻ khó khăn với gia đình, địa phương đã vận động các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn hỗ trợ hơn 60 triệu đồng. Đồng thời giúp gia đình dựng nhà tạm, dọn dẹp hiện trường và làm lại các giấy tờ bị cháy. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã làm hồ sơ, huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Tình.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng “Nhà Chữ thập đỏ” góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.