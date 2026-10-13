Hỗ trợ vốn ưu đãi để thanh niên dân tộc thiểu số đổi mới tư duy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững

Gần một nửa số doanh nghiệp được khảo sát đạt từ cấp độ 4 trở lên về mức độ trưởng thành văn hóa, trong khi tỷ lệ thuộc hai cấp độ cao nhất chỉ là 27,9%. Với khoảng trống này, giới chuyên gia cho rằng, xây dựng văn hóa không thể chỉ dừng ở tuyên bố, mà cần gắn với quản trị và kết quả hoạt động.