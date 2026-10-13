Hỗ trợ vốn ưu đãi để thanh niên dân tộc thiểu số đổi mới tư duy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững
Anh Lưu Lập Đức - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Thương mại Minh Đức (Lâm Đồng) đề xuất tăng cường tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ vốn ưu đãi để thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới tư duy sản xuất và phát triển kinh tế bền vững. Chiều 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ho-tro-von-uu-dai-de-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-doi-moi-tu-duy-san-xuat-phat-trien-kinh-te-ben-vung-post1884534.tpo