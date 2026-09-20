Hỗ trợ vốn phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng tại xã Cao Bồ

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi cá tầm tại xã Cao Bồ.

Dự án C4G do tổ chức CARE tại Việt Nam cung cấp viện trợ, được triển khai nhằm nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; đồng thời thúc đẩy bảo vệ, phát triển rừng và từng bước chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường các-bon rừng chất lượng cao. Sau khi tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất, dự án được chuyển tiếp quản lý và triển khai tại xã Cao Bồ bắt đầu từ 5-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tiến độ triển khai Dự án C4G tại xã Cao Bồ; thông qua quy chế sử dụng vốn và kế hoạch thực hiện mô hình sinh kế tại 5 thôn. Trước đó, dự án đã thành lập 5 nhóm VSLA tại các thôn Tát Khao, Tham Còn, Lùng Tao, Tham Vè và Khuổi Luông.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Theo đó, Dự án hỗ trợ nguồn vốn sinh kế quay vòng 100 triệu đồng cho 5 nhóm, mỗi nhóm 100 triệu đồng. Theo quy chế, thành viên có nhu cầu vay phải có kế hoạch sản xuất, chăn nuôi khả thi, có khả năng hoàn trả vốn và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Điểm đáng chú ý của mô hình là nguồn vốn phát triển sinh kế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng. Thành viên tham gia không được sử dụng vốn cho các hoạt động phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho các nhóm thuộc Dự án C4G để phát triển kinh tế.

Trong chương trình hội nghị, Ban tổ chức thực hiện nghi thức trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện 5 nhóm VSLA để triển khai mô hình nuôi lợn đen thương phẩm. Việc kết hợp giữa hỗ trợ vốn, phát triển sinh kế với nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng được kỳ vọng tạo thêm sinh kế ổn định cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn xã Cao Bồ.