Một đại diện dự án thuyết trình trước Hội đồng đánh giá. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình có gần 100 đại biểu là các nhà đầu tư thiên thần, đại diện các quỹ đầu tư, đội ngũ cố vấn chuyên môn, cố vấn đầu tư, đối tác hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các nhà sáng lập trẻ trên toàn quốc.

Thông tin tại chương trình, từ hơn 80 hồ sơ đăng ký trên cả nước, top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất trực tiếp bước vào phiên thuyết trình gọi vốn (pitching) trước Hội đồng đánh giá.

Vượt qua giai đoạn huấn luyện chuyên sâu và cố vấn chuyên môn 1-1, các doanh nghiệp tham gia khóa 4 đã chứng minh năng lực quản trị tài chính minh bạch và tiềm năng phát triển trước các cố vấn đầu tư của chương trình.

Top 10 dự án tham gia chương trình Tăng tốc Co4Growth: Vững tài chính - Sáng niềm tin khóa 4. Ảnh: MINH LÊ

Sau quá trình thẩm định khắt khe về năng lực tài chính, sức khỏe doanh nghiệp, tiềm năng phát triển của đội ngũ và mức độ cam kết tạo tác động xã hội, ban tổ chức lựa chọn 5 dự án tiêu biểu nhất để trao vốn mồi không hoàn lại trị giá 98 triệu đồng/doanh nghiệp.

Cụ thể 5 dự án gồm: Đồng hành cùng trẻ em khuyết tật qua can thiệp chuyên sâu của Trung tâm Phục hồi chức năng VinaHealth; Mô hình chăn nuôi gà thả vườn nhân đạo của Hợp tác xã Thanh niên Bình Phục; Tái chế tấm pin mặt trời của Công ty CP 5RTech; Phát triển đặc sản địa phương của Hợp tác xã Po Mỷ; Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật Vụn Art.

Chương trình Tăng tốc Co4Growth: Vững tài chính - Sáng niềm tin được SVF triển khai từ tháng 11/2024 với sự hỗ trợ từ Tổ chức Youth Business International (YBI) và tài trợ bởi Quỹ Standard Chartered Foundation trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu Futuremakers. Chương trình đặt mục tiêu đồng hành với 400 doanh nghiệp trẻ (người 18 - 35 tuổi làm chủ), hướng tới kinh tế bền vững.