Hỗ trợ vốn chính sách cho lao động nông thôn

Nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Lương kiểm tra, đánh giá hiệu quả vay vốn tại gia đình chị Lưu Thị Mai, xóm Na Hiên, xã Yên Trạch.

Trước đây, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến gia đình chị Lưu Thị Mai, ở xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, gặp nhiều khó khăn. Mong muốn cải thiện kinh tế, năm 2024, chị mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư chăn nuôi lợn nái.

Chị Mai chia sẻ: "Được Ngân hàng CSXH cho vay 100 triệu đồng, gia đình tôi đầu tư nuôi lợn nái, phát triển mô hình bán lợn giống. Sau hai năm, nguồn vốn vay đã giúp gia đình có thêm việc làm, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống".

Để nguồn vốn thuộc chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Lương đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi. Thông qua mạng lưới 14 điểm giao dịch, đơn vị phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn các xã Phú Lương, Yên Trạch, Vô Tranh và Hợp Thành lựa chọn đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu thực tế.

Chị Vũ Thị Lý, Tổ trưởng Tổ vay vốn xóm Na Hiên, xã Yên Trạch cho biết: Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH rất thiết thực đối với người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Có vốn, bà con có điều kiện mua con giống, đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, tận dụng lao động trong gia đình để tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hơn 2.600 hộ gia đình trên địa bàn 4 xã Phú Lương, Yên Trạch, Vô Tranh và Hợp Thành đã được vay vốn giải quyết việc làm để đầu tư phát triển kinh tế. Hiện tổng dư nợ chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Lương đạt 186 tỷ đồng. Người vay chủ yếu sử dụng vốn đầu tư chăn nuôi lợn, trồng rừng và xây dựng cơ sở chế biến gỗ. Theo đơn vị, 100% lao động vay vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế.

Ông Hoàng Trọng Khiêm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Lương nhấn mạnh: Tín dụng chính sách không chỉ dừng ở việc giải ngân mà quan trọng hơn là giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm ổn định. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phù hợp.

Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ việc làm tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Lương cho thấy vai trò thiết thực của tín dụng chính sách trong giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.