Hỗ trợ vé tàu, máy bay miễn phí cho người lao động về quê đón Tết

Chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị mất việc làm hoặc nợ lương, thưởng.

Bên cạnh hỗ trợ phương tiện đi lại, một số nhóm người lao động sẽ được tặng quà Tết trị giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng mỗi suất, gồm tiền mặt và hiện vật. Chương trình cũng có hình thức hỗ trợ tiền mặt với mức tối đa 1 triệu đồng/người.

Người lao động về quê đón Tết. (Ảnh minh họa tạo bằng AI).

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động; công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động vui Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn.

Trường hợp có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trường, dự án trước tối 30 Tết (năm nay là 29 Tháng Chạp).

Các địa phương sẽ phối hợp tổ chức những chuyến xe, tàu đưa công nhân về quê đón Tết; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo Tết tại chỗ cho người lao động không có điều kiện trở về sum họp cùng gia đình.