Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Tạo động lực hình thành thị trường vật liệu tái chế

Trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, chính sách nhằm hình thành cơ chế đồng bộ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng; đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ vật liệu tái chế. Đối tượng thụ hưởng gồm đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp đầu tư cơ sở xử lý, tái chế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và chủ đầu tư sử dụng sản phẩm tái chế trong công trình.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi về tài chính, đất đai và thuế. Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được xem xét vay vốn, hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, phí và lệ phí. Đặc biệt, chi phí thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm tái chế và chi phí thi công thử nghiệm tại công trình được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ở mức 200% chi phí thực tế.

Dự thảo đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý chất thải rắn xây dựng, theo dõi quá trình từ phát sinh, thu gom, vận chuyển đến xử lý, tái chế và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động vận chuyển được kiểm soát thông qua thiết bị định vị, chứng từ giao nhận và xác nhận khối lượng tại nơi tiếp nhận; sản phẩm đầu ra phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Các cơ chế trên hướng tới chuyển chất thải xây dựng từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên có giá trị, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm áp lực xử lý chất thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Góp ý tại hội nghị, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc ban hành nghị quyết là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển Thủ đô và định hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ, tránh trùng lặp chi phí, khối lượng khi một doanh nghiệp tham gia nhiều khâu thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế.

Theo TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, tỷ lệ bắt buộc sử dụng sản phẩm tái chế trong các công trình cần có lộ trình phù hợp với năng lực cung ứng, đi đôi với hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức, đơn giá để không ảnh hưởng tiến độ xây dựng. Đối với đơn vị vận chuyển, cần xem xét cả trường hợp vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử lý, tái chế hoặc có hợp đồng sử dụng điểm tập kết hợp pháp, thay vì chỉ quy định điều kiện phải có điểm tập kết. Việc sử dụng tạm thời đất công, đất bãi sông, bãi nổi cũng cần được rà soát chặt chẽ về căn cứ pháp lý, an toàn đê điều, thoát lũ và bảo vệ môi trường.

Lấy hiệu quả môi trường và lợi ích người dân làm thước đo

PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội đề nghị, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu; xây dựng lộ trình sử dụng vật liệu tái chế phù hợp; kiểm soát thành phần nguy hại, chất lượng sản phẩm và điều kiện môi trường tại các điểm tập kết, tái chế, nhất là khu vực bãi sông, bãi nổi. Cùng với đó, cần minh bạch chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và bổ sung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.

PGS.TS. Bùi Thị An đóng góp ý kiến. Ảnh: Lê Dung

Theo PGS.TS. Bùi Thị An, thước đo thành công của nghị quyết không phải số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, mà là lượng chất thải được tái chế an toàn, tài nguyên được tiết kiệm, ô nhiễm được giảm thiểu và chất lượng sống của người dân được cải thiện. Điều quan trọng là phải tạo ra một hệ thống trong đó chất thải không còn đường đi đến những bãi đổ trộm, doanh nghiệp có động lực đầu tư, sản phẩm tái chế có thị trường tiêu thụ và người dân được bảo vệ trước mọi nguy cơ ô nhiễm.

TS. Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị, bổ sung cơ chế phân loại chất thải tại nguồn, phá dỡ có chọn lọc; phân cấp tiêu chuẩn sử dụng vật liệu tái chế theo yêu cầu kỹ thuật và mức độ chịu lực của từng hạng mục công trình. Chính sách đất đai cần phân biệt mức ưu đãi giữa cơ sở tái chế thực chất với điểm tập kết, trung chuyển đơn thuần, đồng thời siết chặt yêu cầu bảo vệ môi trường.

TS. Lê Xuân Rao cũng đề nghị hoàn thiện hỗ trợ tài chính, sớm ban hành định mức, đơn giá vật liệu tái chế để tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công...

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia tham góp, phản biện. Ảnh: Lê Dung.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới công tác quản lý chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đối tượng, điều kiện và quy trình thụ hưởng chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Cần chú trọng phân loại chất thải tại nguồn, xây dựng lộ trình sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình đầu tư công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các địa điểm tập kết, xử lý, tái chế, không để ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân...

Bên cạnh đó, cần đánh giá đầy đủ tác động ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện; phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền cấp xã. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân sẽ phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát, góp phần bảo đảm chính sách được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của người dân.