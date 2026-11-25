Nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh sản phẩm đặc trưng Lâm Đồng tham gia chương trình chuyển đổi số do ngành chức năng của tỉnh phối hợp tổ chức

Tăng cường hỗ trợ

Mới đây, ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp tổ chức phát động và triển khai hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực phía Đông Lâm Đồng. Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, hoạt động hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cũng diễn ra ở khu vực trung tâm của tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Thông qua đó tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh trực tuyến và từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giới thiệu và tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng.

Trước bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng, công nghệ số và thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu tất yếu giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh… Theo lãnh đạo ngành công thương thì Lâm Đồng có nhiều lợi thế về nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Do vậy việc đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điều này cũng phù hợp xu hướng thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ lẫn phương thức phân phối hiện đại.

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phiên livestream quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng

Ngoài ra, qua chương trình lần này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã bước đầu tiếp cận, cập nhật chính sách phát triển thương mại điện tử. Cùng với đó còn được hướng dẫn kỹ năng xây dựng cửa hàng và tổ chức livestream quảng bá, bán hàng trên “chợ mạng”.

Thêm kênh tiêu thụ

Dù đang giai đoạn cuối năm, song hoạt động này vẫn thu hút hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh góp mặt tại chương trình và tham gia phiên livestream quảng bá đa dạng sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng. Bởi hầu hết doanh nghiệp đều ý thức để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, bên cạnh chất lượng sản phẩm thì cách thức quảng bá và tiếp cận khách hàng luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt xu hướng hiện nay, livestream bán hàng đang trở thành một giải pháp thiết thực, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trực quan, tương tác trực tiếp với khách hàng và mở rộng thêm kênh tiêu thụ sản phẩm tiềm năng.

Các chuyên gia chia sẻ giải pháp bán hàng đa kênh và AI trong hoạt động kinh doanh đến doanh nghiệp địa phương

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Ngọc Anh, chuyên viên tư vấn của một công ty sản xuất mắc ca (tại xã Hòa Ninh) cho biết, doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng các bước phát triển kinh doanh trên thương mại điện tử. Vì vậy mong được ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đưa sản phẩm “chào hàng” trên sàn điện tử ngay trong mùa cao điểm mua sắm sắp tới… Trong khi đó, bà Lê Thị Trung Hằng - đại diện một công ty sản xuất - kinh doanh mặt hàng nước mắm (tại phường Phú Thủy) cũng được hỗ trợ tham gia phiên livestream cùng đơn vị tổ chức chuyên nghiệp. Chuẩn bị cho thị trường dịp năm mới 2027 và Tết Đinh Mùi, doanh nghiệp đã tranh thủ giới thiệu một số sản phẩm chủ lực như nước mắm truyền thống, mắm nêm, mắm ruốc đến người tiêu dùng thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh, sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành của các nền tảng thương mại điện tử, tới đây ngành chức năng của tỉnh đang tính đến tiếp tục tổ chức chương trình đi vào chiều sâu.

Chúng tôi kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm hay hướng dẫn kỹ năng, mà sẽ tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kết hợp kinh doanh trực tiếp với kinh doanh trên môi trường số… Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương