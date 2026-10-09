Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến thạch đen tại xã Thạch An

Đề án được triển khai từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2026 nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị ký kết biên bản nghiệm thu đề án.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến thạch đen” hỗ trợ hộ kinh doanh Hằng Hoàng (Trần Thị Hằng) 1 nồi nấu thạch đen, dung tích 1.000 lít có áp suất, model FJT-NN-1000L, công suất 100 kg nguyên liệu/2 giờ/mẻ. Tổng kinh phí thực hiện đề án 200 triệu đồng, trong đó, 194 triệu đồng hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị và 6 triệu đồng phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý đề án. Hiện nay, hộ kinh doanh Hằng Hoàng tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi nghiệm thu, các đơn vị kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai. Đề án hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra, góp phần giúp cơ sở nâng cao năng lực chế biến, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đề nghị hộ kinh doanh tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị, duy trì chất lượng sản phẩm, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.