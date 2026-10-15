Hỗ trợ trực tiếp và phát triển sinh kế cho người khuyết tật

Dự án đã giúp cho hàng trăm người khuyết tật ổn định cuộc sống. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 15/10, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Tổ chức Humanity & Inclusion (HI) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ trực tiếp và phát triển sinh kế: Thúc đẩy sống độc lập và hòa nhập xã hội của người khuyết tật” nhằm đánh giá kết quả hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận giải pháp duy trì các mô hình sau khi Dự án Hòa nhập 2b kết thúc.

Triển khai tại Gia Lai và Quảng Ngãi từ năm 2023, Dự án “Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập 2b) đã hỗ trợ 741 người khuyết tật cải thiện điều kiện sống, tiện nghi sinh hoạt và 147 người phát triển sinh kế.

Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, là chủ dự án; Tổ chức Humanity & Inclusion quản lý, với nguồn tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Theo báo cáo đánh giá cuối kỳ, trong 64 trường hợp có dữ liệu hợp lệ về sinh kế có 58 trường hợp (90,6%) có khả năng tái đầu tư và 22 trường hợp (34,4%) ghi nhận thu nhập tăng tại thời điểm khảo sát. Đây là kết quả trong nhóm được đánh giá, không đại diện cho toàn bộ 147 người được hỗ trợ sinh kế. Các mô hình chăn nuôi cần tiếp tục theo dõi qua nhiều chu kỳ sản xuất để đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế, rủi ro dịch bệnh và biến động thị trường.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế phối hợp giữa y tế cơ sở, chính quyền, các tổ chức hỗ trợ và gia đình trong việc theo dõi nhu cầu, kết nối dịch vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Việc củng cố các nhóm hỗ trợ đồng đẳng cũng được đại biểu đặt ra nhằm phát huy vai trò của những người khuyết tật đã có kinh nghiệm trong tự chăm sóc, lao động và phát triển sinh kế để chia sẻ, hướng dẫn người khác.

Thượng tá, Tiến sỹ Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách NACCET phát biểu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Thượng tá, Tiến sỹ Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, Trưởng Ban Quản lý Dự án Hòa nhập cho biết Ban Quản lý dự án sẽ tập trung chuyển giao kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tại địa phương, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và duy trì kế hoạch theo dõi từng cá nhân. Đồng thời, các mô hình sinh kế phù hợp sẽ được kết nối với chương trình giảm nghèo, khuyến nông và nguồn vốn vay ưu đãi, tạo thêm điều kiện để người khuyết tật tiếp tục sản xuất, kinh doanh sau khi dự án kết thúc. Một trong những thay đổi đáng chú ý là người khuyết tật từng bước chuyển từ vị thế thụ hưởng hỗ trợ sang chủ động quyết định cuộc sống của mình.

Theo Thượng tá, Tiến sỹ Trần Đức Hùng, đánh giá cuối kỳ ghi nhận khoảng 77% người khuyết tật đạt mức độc lập hoặc độc lập một phần; hơn 98% có thể tự quyết định mô hình sinh kế và hơn 90% có khả năng tái đầu tư. Bên cạnh kết quả kinh tế, sự tự tin, khả năng tự tạo thu nhập, hỗ trợ gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng cũng là những thay đổi có ý nghĩa đối với người thụ hưởng.

Tuy nhiên, việc duy trì sinh kế lâu dài vẫn đặt ra nhiều thách thức, từ khả năng tiếp cận dịch vụ, điều kiện sản xuất, quản lý hoạt động kinh doanh đến thị trường đầu ra và những rủi ro phát sinh. Do đó, hỗ trợ ban đầu cần đi cùng cơ chế theo dõi, tư vấn và kết nối nguồn lực, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng người và địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, bà Marialice Ariens, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, cần xem xét cách duy trì và nhân rộng các mô hình thành công sau khi dự án kết thúc. Điều này đòi hỏi sự hợp tác liên tục giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức của người khuyết tật, đơn vị cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện và cộng đồng. Tiếng nói và các ưu tiên của người khuyết tật luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong những nỗ lực này.

Theo bà Marialice Ariens, Hoa Kỳ trân trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và đánh giá cao sự tận tâm của mọi người khi đang chung sức xây dựng xã hội hòa nhập cho người khuyết tật./.