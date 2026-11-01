Hỗ trợ tối đa 32 tỷ đồng/dự án cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh, có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên; đáp ứng các tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc nông nghiệp sạch theo quy định của pháp luật; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai đúng quy định.

Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên trong lồng trên sông/hồ tại xã Bảo Lâm.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện sau đầu tư. Mức hỗ trợ xác định theo tỷ lệ quy định trên cơ sở chi phí thực tế được nghiệm thu, có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhưng không vượt mức hỗ trợ tối đa đối với từng nội dung. Doanh nghiệp có thể được hỗ trợ một hoặc nhiều nội dung, không hỗ trợ trùng lặp đối với cùng một nội dung hoặc khoản chi.

Cụ thể, đối với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và công trình thiết yếu trực tiếp phục vụ sản xuất, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thực tế được nghiệm thu. Dự án có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng được hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/dự án; dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên được hỗ trợ tối đa 32 tỷ đồng/dự án.

Đối với đầu tư máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thực tế được nghiệm thu. Mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng/dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng và 20 tỷ đồng/dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Đối với chi phí mua giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thủy sản trực tiếp phục vụ sản xuất của dự án, mức hỗ trợ cũng bằng 50% chi phí thực tế được nghiệm thu. Mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng và 8 tỷ đồng/dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Giống được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, phù hợp với mục tiêu, công nghệ, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất của dự án.

Nghị quyết quy định việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ; công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và trong phạm vi nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền bố trí. Trường hợp dự án đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cùng một nội dung, hạng mục hoặc khoản chi chỉ được hưởng một chính sách, doanh nghiệp được lựa chọn chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Chỉ hỗ trợ đối với những nội dung, hạng mục chưa hoàn thành tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực.

Trường hợp tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ của các dự án đủ điều kiện vượt khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong năm, việc xem xét, lựa chọn dự án được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, căn cứ vào mức độ ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả đầu tư, giá trị gia tăng, khả năng chế biến sâu, liên kết sản xuất, tạo việc làm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và trong dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định.

Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), góp phần tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sạch, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao