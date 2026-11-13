Hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho một bệnh nhân nhồi máu não cấp

Trước đó, chiều cùng ngày, bệnh nhân sau khi từ biển trở về nhà thì đột ngột xuất hiện các triệu chứng như yếu liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nói khó. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bệnh nhân vào Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Phú Quốc (cách thời điểm khởi phát triệu chứng khoảng 1 giờ 20 phút).

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân liệt hoàn toàn nửa người bên phải, chỉ số huyết áp tăng cao..., xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp giờ thứ II trên nền tăng huyết áp. Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhân thuộc hộ nghèo nên không có khả năng chi trả chi phí điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: HOÀNG DUNG

Trong tình huống khẩn cấp, lãnh đạo khoa cùng ê-kíp trực Khoa cấp cứu đã hội chẩn khẩn cấp với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc. Với phương châm đặt tính mạng người dân lên trên hết, Ban Giám đốc Trung tâm đã lập tức phê duyệt chủ trương hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho bệnh nhân.

Ngay sau khi được cấp cứu kịp thời, tình trạng của bệnh nhân đã có sự chuyển biến, dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết nói khó, cơ thể khỏe hơn. Đặc biệt, tình trạng yếu liệt nửa người bên phải đã phục hồi, tay chân cử động bình thường trở lại.

Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Quốc theo dõi, điều trị tích cực.