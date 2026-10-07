Hỗ trợ tín dụng qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình bình ổn giá, kết nối cung cầu, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Được biết, Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định định hướng phát triển thị trường bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, đồng thời phát triển thương mại trong nước phù hợp với thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế chia sẻ.

Cùng với đó là yêu cầu gia tăng sức mua trong nước, kích cầu tiêu thụ hàng Việt Nam và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 1922/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư đối với hoạt động phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ.