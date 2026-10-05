Hỗ trợ tín dụng đầu tư qua VDB cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển hạ tầng bán lẻ. Ảnh minh họa: VTV

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục VI Điều 1 về phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược.

Cụ thể, Quyết định số 1922/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 2 Mục VI Điều 1 như sau:

"Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình bình ổn giá, kết nối cung cầu, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông và phân phối sản phẩm ra thị trường, đảm bảo tuân thủ thống nhất theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017".

Đồng thời, Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 2 Mục VI Điều 1 như sau:

"Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng".

Trước đó, để hỗ trợ cho thị trường bán lẻ phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, đồng thời góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, Chính phủ ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Chiến lược đề ra nhiều định hướng lớn, như: Đa dạng hóa loại hình bán lẻ; đổi mới phương thức kinh doanh trên nền tảng số; phát triển chuỗi phân phối bền vững; đẩy mạnh giao dịch điện tử gắn với địa phương; tăng cường xúc tiến thương mại; thu hút đầu tư hạ tầng thương mại hiện đại; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Cùng với đó là 7 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung giải quyết các điểm nghẽn như hạ tầng, logistics, cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát thị trường.