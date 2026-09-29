Hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi số, kê khai thuế

Tổ công nghệ số cộng đồng của xã Thăng Bình hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký tạo website miễn phí. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thăng Bình vừa được hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ doanh thu trên điện thoại để ghi nhận, quản lý doanh thu hằng ngày và phục vụ kê khai thuế theo quy định.

Theo đó, tiểu thương chỉ cần cập nhật doanh thu thực tế phát sinh mỗi ngày; hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ xuất các loại sổ theo yêu cầu như S1a, S2a.

Đến kỳ kê khai, các hộ kinh doanh được hướng dẫn thực hiện kê khai theo đúng mẫu và thời gian quy định, góp phần giảm thời gian ghi chép, hạn chế sai sót và thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Đây là hoạt động do UBND xã Thăng Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ Bình Quý và chợ Hà Lam.

Ông Đinh Phú Đạt, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, cho biết từ ngày 26/9 đến nay, Phòng Kinh tế đã phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn hơn 100 hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ Bình Quý và chợ Hà Lam.

Qua triển khai, có 6 tiểu thương ký hợp đồng sử dụng Sổ doanh thu và hỗ trợ kê khai thuế; 11 tiểu thương mở tài khoản mới; 2 tiểu thương được tặng mã QR thanh toán. Đơn vị cũng trao tặng 17 loa thông báo chuyển khoản cho tiểu thương.

Bên cạnh việc hỗ trợ quản lý doanh thu, các hộ kinh doanh được hướng dẫn ứng dụng giải pháp số trong quản lý hàng hóa, đơn hàng, doanh thu; sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang phương thức kinh doanh hiện đại.

Tiểu thương Vũ Thị Thương (chợ Quý Thạnh 1) cho biết: “Việc sử dụng mã QR và loa thông báo giao dịch giúp việc thanh toán nhanh, thuận tiện hơn, nhất là vào những thời điểm đông khách. Khi có giao dịch chuyển khoản, loa thông báo ngay giúp dễ nhận biết mà không phải thường xuyên kiểm tra điện thoại”.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng giúp hạn chế rủi ro trong quá trình thu tiền, đồng thời các giao dịch được lưu lại trên tài khoản, thuận tiện theo dõi dòng tiền và doanh thu.

Cùng với đó, Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn trực tiếp các hộ kinh doanh đăng ký, tạo website miễn phí trên nền tảng số tại địa chỉ “hkd.danang.gov.vn”. Qua đó, các hộ từng bước xây dựng hiện diện trên môi trường số, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thông tin kinh doanh đến khách hàng.

Ông Trương Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, hỗ trợ tiểu thương ứng dụng công nghệ số nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp các hộ tiếp cận những giải pháp số phù hợp, thuận tiện và hiệu quả.

Thời gian tới, UBND xã Thăng Bình tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng website và khai thác các nền tảng số, góp phần hình thành môi trường kinh doanh hiện đại, thuận tiện trên địa bàn.