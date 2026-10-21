Hỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoa Tết

Nhà vườn ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch thanh long. Ảnh: Công Trí-TTXVN

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực những tháng cuối năm 2026 nhằm chủ động kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, hạn chế tình trạng ùn ứ nông sản, “được mùa mất giá”, bị ép giá khi vào chính vụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ Tết năm 2027, tổng sản lượng nông sản chủ lực toàn tỉnh ước đạt trên 3,46 triệu tấn và trên 2,8 triệu giỏ, chậu hoa cảnh (kiểng). Qua rà soát từ các địa phương, sản lượng cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ tập trung vào hơn 336.560 tấn nông sản các loại và 1,543 triệu giỏ hoa Tết.

Tỉnh tập trung hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm có sản lượng cung ứng lớn, chưa có liên kết tiêu thụ bền vững hoặc mới liên kết được một phần sản lượng, gồm nhóm cây ăn trái, lúa gạo, nông sản ngắn ngày và hoa các loại.

Đối với nhóm cây ăn trái, tổng diện tích cần hỗ trợ là 12.815 ha, với sản lượng cần hỗ trợ tiêu thụ 161.045 tấn. Các mặt hàng có sản lượng cần hỗ trợ gồm: thanh long 43.868 tấn, sầu riêng 29.691 tấn, mít 21.668 tấn, xoài 7.570 tấn, cây có múi 7.765 tấn và nhãn 2.573 tấn.

Đối với lúa gạo, diện tích cần hỗ trợ tiêu thụ là 22.401 ha, tập trung tại các xã Mỹ Quí, Mỹ Thành, Tam Nông, Phương Thịnh, Long Định và Đồng Sơn, với sản lượng 154.980 tấn.

Nhóm nông sản ngắn ngày có tổng diện tích cần hỗ trợ 1.190 ha, sản lượng 20.536 tấn, tập trung tại phường Hồng Ngự và các xã Tân Thới, Tân Hội Cơ, Mỹ An Hưng. Các sản phẩm chủ yếu gồm bắp, sả, ớt, sen, khoai môn và một số loại rau ăn lá, rau ăn quả.

Đối với hoa Tết, tỉnh cần hỗ trợ tiêu thụ 1,543 triệu giỏ hoa các loại, tập trung tại phường Sa Đéc và xã Mỹ Phong, thời gian vào vụ tháng 1 và tháng 2/2027.

Về dự báo nhu cầu thị trường, tỉnh nhận định nhu cầu đối với nông sản tươi, nông sản chế biến và sản phẩm OCOP trên thị trường trong nước tiếp tục được duy trì thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Nhu cầu tiêu dùng dự kiến tăng vào các dịp lễ, Tết và trong thời gian triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng của địa phương, tạo điều kiện kết nối tiêu thụ, quảng bá và mở rộng thị trường cho nông sản, sản phẫm OCOP của tỉnh.

Đối với xuất khẩu, Đồng Tháp tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu; đồng thời, nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng thông qua hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp xuất khẩu.

Điểm thu mua thanh long phục vụ tiêu thụ thị trường trong nước ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Cùng với đó, tỉnh chú trọng cập nhật thông tin về chính sách nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và các quy định kỹ thuật của thị trường nhập khẩu để kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP chủ động điều chỉnh sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong những tháng cuối năm, tỉnh dự kiến tổ chức 2 hội nghị kết nối cung - cầu nông sản trong quý IV/2026 tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh. Các hội nghị tập trung trưng bày, giới thiệu nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối; trao đổi nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách sản phẩm, sản lượng và khả năng cung ứng.

Cũng trong quý IV/2026, tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị Diễn đàn phát triển ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp tại Hội trường Bông Sen, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh. Hoạt động nhằm tạo không gian đối thoại giữa các chủ thể trong ngành hàng, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp và thị trường.

Các nội dung được chú trọng gồm kỹ thuật sản xuất, quản lý đất, nước và dinh dưỡng, kiểm soát Cadimi, bảo vệ thực vật, chất lượng sản phẩm, dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, hợp đồng, thị trường và chế biến. Tỉnh dự kiến mời Viện Cây ăn quả miền Nam và Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Nam tham gia tư vấn, giải đáp các vấn đề chuyên môn, đề xuất giải pháp và mô hình ứng dụng khoa học-công nghệ cho ngành hàng sầu riêng.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp triển khai chương trình livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, kết nối các sàn thương mại điện tử trong quý IV/2026. Tỉnh lựa chọn một số nông sản tiêu biểu đang vào chính vụ và sản phẩm đã qua chế biến của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ trực tiếp với người tiêu dùng và hệ thống phân phối.

Tỉnh yêu cầu cập nhật tình hình sản xuất, sản lượng thu hoạch, sản lượng đã có hợp đồng tiêu thụ và sản lượng cần hỗ trợ; theo dõi diễn biến thị trường trong nước, xuất khẩu để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất cân đối cung - cầu.

Thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối và tăng cường liên kết theo chuỗi, Đồng Tháp hướng đến chủ động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo từng mùa vụ, thời điểm thu hoạch, hạn chế ùn ứ khi sản lượng tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy liên kết tiêu thụ theo hướng ổn định, bền vững.