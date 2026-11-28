Nâng chuẩn sản phẩm để không bỏ lỡ cơ hội thị trường

CEPA tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận UAE thông qua các cam kết mở cửa thị trường và ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu thấp không đồng nghĩa hàng hóa mặc nhiên được thông quan hoặc được các hệ thống phân phối tiếp nhận. Muốn xuất khẩu bền vững, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các quy định bắt buộc của thị trường nhập khẩu và yêu cầu riêng của từng nhà nhập khẩu.

Đối với UAE, những yêu cầu này thể hiện rõ ở nhóm nông sản, thực phẩm, thủy sản, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Ngoài các quy định về an toàn, chất lượng, thành phần, nhãn mác, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến chứng nhận Halal đối với những nhóm sản phẩm thuộc diện bắt buộc hoặc được đối tác yêu cầu.

Theo hệ thống tiêu chuẩn của UAE, thực phẩm Halal phải đáp ứng các yêu cầu không chỉ ở thành phần nguyên liệu mà còn trong toàn bộ quá trình chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Tiêu chuẩn UAE.S GSO 2055-1 quy định những yêu cầu chung đối với thực phẩm Halal; UAE.S GSO 9 đề cập việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn; trong khi UAE.S GSO 2055-4 quy định đối với mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Điều đó cho thấy chứng nhận không đơn thuần là một thủ tục cấp giấy, mà đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát được cả quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, không phải mọi mặt hàng xuất khẩu sang UAE đều phải có chứng nhận Halal. Yêu cầu cụ thể phụ thuộc vào danh mục sản phẩm, quy định quản lý của UAE và thỏa thuận với nhà nhập khẩu. Doanh nghiệp cần xác định chính xác nhóm hàng của mình thuộc diện nào, tránh đầu tư chứng nhận không cần thiết hoặc sử dụng chứng nhận không được thị trường đích công nhận.

Một khó khăn khác là khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhà nhập khẩu ngày càng quan tâm đến xuất xứ nguyên liệu, vùng nuôi trồng, quy trình sản xuất, cơ sở chế biến và điều kiện bảo quản. Với nông sản, thủy sản, doanh nghiệp phải có khả năng cung cấp thông tin xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm. Nếu chỉ có hồ sơ ở khâu cuối cùng mà không kiểm soát được nguồn đầu vào, khả năng chứng minh chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm sẽ bị hạn chế.

Đây cũng là khoảng cách giữa lợi thế về nguồn nguyên liệu của Việt Nam với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng chưa xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, chưa có quy trình truy xuất rõ ràng hoặc chưa đủ nguồn lực để hoàn thiện chứng nhận quốc tế.

Chính sách hỗ trợ đã có, cần đưa đến đúng doanh nghiệp

Một chuyển biến đáng chú ý trong năm 2026 là Chính phủ đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển ngành Halal.

Ngày 6/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026. Nghị định đặt ra khuôn khổ quản lý từ tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc đến thử nghiệm, chứng nhận Halal và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Điều 23 của Nghị định xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ Halal được tiếp cận Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sản phẩm Halal định hướng xuất khẩu được xác định là sản phẩm trọng điểm, ưu tiên. Ngân sách nhà nước còn có cơ chế hỗ trợ một lần chi phí thử nghiệm và chứng nhận đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Halal xuất khẩu chủ lực.

Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính khi chuyển đổi quy trình sản xuất, kiểm nghiệm và hoàn thiện điều kiện chứng nhận.

Bên cạnh chính sách riêng về Halal, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi và các văn bản hướng dẫn cũng mở rộng cơ chế hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng. Theo quy định tại Điều 13 Thông tư năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kinh phí thực hiện Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng có thể được hỗ trợ tối đa 80% chi phí theo giá trị hợp đồng để áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng.

Phạm vi hỗ trợ bao gồm tư vấn, hướng dẫn, đánh giá, chứng nhận và các giải pháp cải tiến liên quan; trong đó ưu tiên doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp và công nghệ cao. Chi phí được xác định trên cơ sở giá trị hợp đồng, giá niêm yết hoặc báo giá của nhà cung cấp, theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội được hỗ trợ ở khâu cấp chứng nhận cuối cùng mà còn có thể tiếp cận nguồn lực để cải thiện quy trình quản trị, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao năng lực sản xuất.

Đối với doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang UAE, đây là hướng hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực. Thay vì chỉ hỗ trợ một khoản phí chứng nhận, chính sách cần khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn, xác định những điểm chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục và duy trì hệ thống quản lý sau chứng nhận.

Minh bạch chi phí, tránh đầu tư sai chứng nhận

Một trong những vấn đề khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dè dặt khi tiếp cận thị trường Halal là chi phí. Để được chứng nhận, doanh nghiệp có thể phải chi trả cho tư vấn đánh giá ban đầu, kiểm nghiệm nguyên liệu, đánh giá nhà xưởng, xây dựng hồ sơ, đào tạo nhân sự, đánh giá tại cơ sở và cấp chứng nhận. Nếu quy trình sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp còn phải đầu tư cải tạo nhà xưởng, điều chỉnh dây chuyền, thay đổi nguyên liệu hoặc tổ chức lại khâu bảo quản, vận chuyển.

Chi phí này không có một mức chung cho mọi doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào loại sản phẩm, quy mô cơ sở, phạm vi chứng nhận, số lượng địa điểm sản xuất, yêu cầu kiểm nghiệm và tổ chức chứng nhận được lựa chọn. Ngoài chi phí cấp chứng nhận ban đầu, doanh nghiệp còn phải tính đến chi phí giám sát, duy trì và đánh giá lại theo chu kỳ.

Vì vậy, việc hỗ trợ cần bắt đầu bằng khảo sát thực tế, không nên chỉ cấp kinh phí theo một danh mục chung. Với doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng tương đối hoàn chỉnh, nhu cầu có thể chỉ là kiểm nghiệm bổ sung và chứng nhận sản phẩm. Nhưng với doanh nghiệp chưa kiểm soát được nguyên liệu, chưa có quy trình truy xuất nguồn gốc, cần hỗ trợ từ khâu tư vấn và cải tiến sản xuất.

Một điểm quan trọng khác là lựa chọn tổ chức chứng nhận. Doanh nghiệp cần kiểm tra phạm vi công nhận, năng lực và khả năng được thị trường UAE chấp nhận trước khi ký hợp đồng. Theo danh sách công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến UAE (MoIAT), một số tổ chức chứng nhận tại Việt Nam đã có tên trong danh sách tổ chức chứng nhận Halal được đăng ký, trong đó có Halal Certification Agency (HCA Vietnam) và GHC Global Halal Certification Company Limited. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kiểm tra hiệu lực, phạm vi chứng nhận và sự phù hợp với sản phẩm cụ thể tại thời điểm thực hiện.

Cùng với đó, cần có cơ chế công khai chi phí tham khảo và quy trình đăng ký hỗ trợ. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ cơ quan quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cơ quan chuyên môn tại địa phương; các đơn vị triển khai Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng; đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý ngành hàng để xác định những yêu cầu chuyên biệt của thị trường UAE.

Đối với sản phẩm Halal, Nghị định 127/2026/NĐ-CP cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Cơ sở dữ liệu Halal quốc gia, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy định thị trường, tổ chức chứng nhận và danh mục sản phẩm, doanh nghiệp có chứng nhận còn hiệu lực. Khi cơ sở dữ liệu được vận hành đồng bộ, đây sẽ là kênh quan trọng giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc lựa chọn nhầm tổ chức chứng nhận.

Từ chứng nhận đến năng lực cạnh tranh dài hạn

Thực tế cho thấy, nâng chuẩn sản phẩm không thể chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp có đơn hàng hoặc chuẩn bị tham gia hội chợ. Đây phải là quá trình đầu tư liên tục, gắn với chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường.

Với doanh nghiệp nông sản, thực phẩm, cần ưu tiên xây dựng vùng nguyên liệu có kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Với doanh nghiệp chế biến, cần chú trọng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm chéo, thành phần nguyên liệu và điều kiện đóng gói. Đối với nhóm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, cần rà soát thành phần, nguồn gốc nguyên liệu và các quy định chứng nhận tương ứng.

Bao bì và nhãn hàng cũng cần được xem là một phần của năng lực đáp ứng tiêu chuẩn. Ngoài thông tin bắt buộc theo quy định của UAE, doanh nghiệp cần chú trọng ngôn ngữ, thành phần, hướng dẫn sử dụng, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng và các dấu chứng nhận được phép sử dụng. Việc thiết kế bao bì phù hợp không chỉ giúp hàng hóa thuận lợi hơn khi lưu thông mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và khả năng cạnh tranh tại hệ thống phân phối.

Về phía cơ quan quản lý, cần kết nối các chương trình hỗ trợ tiêu chuẩn, chất lượng, chứng nhận Halal, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại thành một quy trình liên tục. Doanh nghiệp được tư vấn, đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn; được hỗ trợ hoàn thiện hệ thống quản lý; tiếp cận kiểm nghiệm, chứng nhận; sau đó được kết nối với nhà nhập khẩu và theo dõi khả năng duy trì đơn hàng.

Hiệu quả hỗ trợ cũng cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể: số doanh nghiệp được đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn, số cơ sở hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, số sản phẩm đạt chứng nhận phù hợp, số doanh nghiệp có hệ thống truy xuất nguồn gốc và số đơn hàng duy trì được sau khi đáp ứng yêu cầu thị trường.

CEPA mở ra cơ hội mới cho hàng Việt Nam tại UAE, nhưng cơ hội ấy không thể chỉ dựa vào ưu đãi thuế quan. Khi các tiêu chuẩn ngày càng trở thành điều kiện quan trọng của thương mại quốc tế, nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu chứng nhận chính là cách doanh nghiệp bảo vệ uy tín, giữ chân nhà nhập khẩu và mở rộng thị trường.

Nâng chuẩn sản phẩm vì thế không chỉ để vượt qua một lần kiểm tra hay hoàn tất một bộ hồ sơ xuất khẩu, mà là điều kiện để hàng Việt xây dựng năng lực cạnh tranh lâu dài trong chuỗi cung ứng quốc tế.