Hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35: Chính sách khuyến sinh bắt đầu chạm túi tiền từ 1/1/2027

Lần đầu tiên, việc sinh con thứ hai trước tuổi 35 được gắn với một khoản hỗ trợ bằng tiền từ ngân sách.

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân số, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng, cùng một loạt chính sách đi kèm như kéo dài thời gian nghỉ thai sản, miễn phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh, ưu tiên nhà ở xã hội cho gia đình hai con.

Phần hỗ trợ tài chính cho nhóm sinh đủ hai con trước 35 tuổi bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đằng sau con số 2 triệu đồng là một thông điệp lớn về dân số, và cũng là một bài toán thực tế mà nhiều gia đình trẻ đang cân nhắc.

Những khoản hỗ trợ cụ thể và ai được nhận

Nghị định 168/2026 đưa ra mức hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho ba nhóm phụ nữ khi sinh con: phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở các tỉnh, thành có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế, và phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35.

Đây là mức sàn do trung ương quy định, còn các địa phương được phép hỗ trợ cao hơn tùy khả năng ngân sách của mình, bởi nguồn chi được xác định chủ yếu từ ngân sách địa phương. Điều này có nghĩa là mức thụ hưởng thực tế có thể khác nhau giữa các tỉnh, thành, và những nơi có mức sinh xuống thấp, đang lo thiếu hụt lao động tương lai, nhiều khả năng sẽ mạnh tay hơn.

Bên cạnh khoản tiền mặt, nghị định còn kèm theo nhóm chính sách hỗ trợ gián tiếp nhưng có giá trị thực chất. Lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng thời gian nghỉ thai sản 7 tháng, nhiều hơn một tháng so với mức sáu tháng hiện hành, giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục và chăm con nhỏ. Người chồng khi vợ sinh con được nghỉ 10 ngày làm việc để cùng chăm sóc gia đình.

Ảnh minh họa

Các gia đình sinh đủ hai con cũng được ưu tiên trong tiếp cận nhà ở xã hội, một yếu tố quan trọng với các cặp vợ chồng trẻ ở đô thị. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được thụ hưởng các gói sàng lọc trước sinh và sơ sinh do nhà nước chi trả, giúp phát hiện sớm dị tật, bệnh lý bẩm sinh, giảm chi phí và rủi ro sức khỏe cho cả mẹ và con.

Cần lưu ý một chi tiết về thời điểm để tránh hiểu nhầm. Nghị định 168/2026 hướng dẫn Luật Dân số và một số nội dung gắn với thời điểm luật có hiệu lực từ giữa năm 2026, nhưng riêng phần hỗ trợ bằng tiền cho nhóm phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được ghi nhận áp dụng từ ngày 1/1/2027. Vì vậy, mốc đầu năm 2027 là thời điểm người dân cần ghi nhớ khi tính đến khoản hỗ trợ này.

Vì sao Nhà nước phải khuyến sinh?

Để hiểu vì sao có chính sách này, cần nhìn vào thực tế dân số. Mức sinh của Việt Nam đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, tức dưới ngưỡng trung bình khoảng hai con trên mỗi phụ nữ cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Xu hướng này đặc biệt rõ ở các đô thị lớn và vùng kinh tế phát triển, nơi chi phí nuôi dạy con cao, áp lực công việc lớn và nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn sinh ít con hoặc sinh muộn. Nếu kéo dài, mức sinh thấp sẽ dẫn tới già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lực lượng lao động và tạo gánh nặng an sinh trong vài thập niên tới. Đây là lý do nhiều quốc gia có mức sinh thấp đã triển khai các gói khuyến sinh, và Việt Nam đang đi theo hướng đó.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ giữa mục tiêu chính sách và hiệu quả thực tế, vốn là hai điều không phải lúc nào cũng trùng nhau. Nhiều chuyên gia dân số thẳng thắn nhìn nhận rằng một khoản hỗ trợ ở mức 2 triệu đồng, dù mang ý nghĩa động viên, là nhỏ so với chi phí thực tế để nuôi một đứa trẻ từ lúc sinh đến khi trưởng thành, gồm sữa, y tế, giáo dục, nhà ở.

Kinh nghiệm từ một số nước cho thấy tiền thưởng sinh con, nếu đứng một mình, thường không đủ sức đảo ngược xu hướng ngại sinh, bởi quyết định sinh con phụ thuộc vào cả một hệ sinh thái: thu nhập ổn định, chi phí giáo dục hợp lý, nhà ở vừa túi tiền, dịch vụ trông trẻ thuận tiện và môi trường làm việc thân thiện với người làm cha mẹ. Nói cách khác, khoản hỗ trợ tiền mặt chỉ là một mảnh ghép, và sức nặng thật sự nằm ở những chính sách đi kèm cùng môi trường kinh tế, xã hội.

Điều các cặp vợ chồng trẻ nên cân nhắc

Với các gia đình đang có kế hoạch sinh con, điều thiết thực nhất là nắm thông tin để không bỏ lỡ quyền lợi. Nên theo dõi hướng dẫn cụ thể của tỉnh, thành nơi mình cư trú, bởi mức hỗ trợ và cách thức chi trả có thể khác nhau, và nhiều địa phương mức sinh thấp có thể bổ sung thêm phần của riêng mình.

Việc tận dụng gói sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí từ năm 2027 cũng rất đáng lưu ý, vì đây là khoản có giá trị y tế lớn, giúp bảo vệ sức khỏe đứa trẻ ngay từ những ngày đầu đời và tiết kiệm chi phí khám sàng lọc vốn không nhỏ nếu tự chi trả.

Suy cho cùng, Nghị định 168/2026 không nên được đọc như một lời mời sinh con để nhận tiền, mà như một tín hiệu cho thấy Nhà nước bắt đầu chia sẻ chi phí và rủi ro với các gia đình trẻ, cùng một cam kết sẽ còn mở rộng.

Quyết định sinh thêm con vẫn là lựa chọn cá nhân, cần dựa trên điều kiện tài chính và sức khỏe thật của mỗi nhà. Nhưng với những cặp vợ chồng vốn đã mong có con thứ hai và còn đôi chút băn khoăn, gói hỗ trợ cùng thời gian nghỉ thai sản dài hơn và dịch vụ sàng lọc miễn phí từ đầu năm 2027 là những điểm cộng đáng để cân nhắc một cách nghiêm túc.