Dự án thành phần xây dựng cầu chính cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao đang được đẩy nhanh tiến độ (Ảnh QUANG THÁI)

Nhiều địa phương của Hà Nội đang quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị. Phường Định Công có tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là hơn 92.000 m2, liên quan 122 hộ gia đình, 5 tổ chức. Đến nay, lực lượng chức năng đã đo đạc, kiểm đếm xong công trình, tài sản. Phường tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến nhân dân. Ông Nghiêm Hải Thịnh, Trưởng phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường phường cho biết, trong cuối tháng 11, Định Công phấn đấu hoàn thành chi trả tiền bồi thường, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT). Đây là một trong 12 dự án PPP áp dụng BT tại Hà Nội và hai dự án PPP còn lại áp dụng loại hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh- Chuyển giao (BOT) gồm: Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía nam cầu Long Biên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá, thành phố đang triển khai 14 dự án nêu trên với khối lượng công việc lớn. Qua rà soát, phần lớn dự án có tiến độ thực hiện cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, một số còn chậm, phát sinh vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán, cần tập trung tháo gỡ. Do đó, việc xác định quỹ đất thanh toán cần được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán, tránh phát sinh vướng mắc khi triển khai ký kết hợp đồng.

Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, các dự án theo phương thức PPP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố chủ động vận dụng các quy định pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy triển khai các dự án, tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, các sở, ngành và chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, nhất là lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi xác định rõ các nội dung liên quan, các bên ký kết hợp đồng để xác lập cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ 14 dự án quan trọng của thành phố.

Đối với Sở Xây dựng, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở cần phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc bố trí tái định cư tại chỗ đối với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án liên quan. Với dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thành phố đã quy hoạch phân khu, do đó cần chủ động tính toán quỹ đất phục vụ tái định cư. Bên cạnh phương án tái định cư tập trung, cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ ở các xã, phường để tạo thuận lợi cho người dân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.