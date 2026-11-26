Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động ký hợp đồng lao động trực tiếp với cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật lao động, có tên trong danh sách trả lương và thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp đang ký hợp đồng lao động để thực hiện chi trả hỗ trợ đúng đối tượng. Đồng thời, đối với các nhu cầu tuyển dụng mới sau khi nghị quyết có hiệu lực, các đơn vị cần ưu tiên thực hiện theo hình thức hợp đồng dịch vụ theo quy định hiện hành, chỉ xem xét ký hợp đồng lao động trong những trường hợp đặc thù và được cơ quan quản lý thống nhất.

Một điểm đáng chú ý của chính sách là việc hỗ trợ thu nhập được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, nội quy của cơ quan, đơn vị và vận dụng các nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Tỷ lệ người lao động được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số người được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với đơn vị có dưới 5 lao động thì được lựa chọn một người nếu đủ điều kiện. Hằng tháng, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá chất lượng công việc của người lao động. Trên cơ sở đó, định kỳ hằng quý sẽ thực hiện chi trả khoản hỗ trợ thu nhập theo danh sách được phê duyệt.

Việc đánh giá để chi trả hỗ trợ thu nhập cho người lao động được triển khai từ tháng 11/2026. UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người lao động.