Hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nậm Kè chi trả tiền hỗ trợ đợt 1, năm 2025 cho các hộ bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: C.T.V)

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 bản trên địa bàn xã Nậm Kè gồm: Phiêng Vai, Huổi Thanh 1 và Pá Mỳ. Trước diễn biến của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh, tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan.

Cùng với nhiệm vụ khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, xã Nậm Kè đã kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đợt chi trả hỗ trợ thiệt hại năm 2025, xã đã thực hiện hỗ trợ cho 184 hộ chăn nuôi bị thiệt hại, với tổng số 1.088 con lợn; với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng.

Ông Lành Văn Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nậm Kè cho biết: “Trên cơ sở hồ sơ, số lượng và khối lượng lợn tiêu hủy, chúng tôi đã kiểm tra, xác minh theo quy định. Từ đó, chi trả hỗ trợ cho người chăn nuôi đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch và khách quan nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt thiệt hại kinh tế cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Với các hộ chăn nuôi, khoản tiền hỗ trợ sau thiệt hại do dịch bệnh tuy chưa thể bù đắp toàn bộ mất mát, nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Cầm trên tay gần 10 triệu đồng tiền hỗ trợ, anh Giàng A Sùng, bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè chia sẻ: “Đàn lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, nay được Nhà nước hỗ trợ số tiền này giúp gia đình giảm bớt khó khăn, có thêm vốn để sửa chuồng trại, chuẩn bị sản xuất trở lại”.

Để hỗ trợ người dân, giảm bớt gánh nặng do dịch bệnh gây ra, vừa qua, UBND xã Thanh An đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi trong thời gian từ ngày 1/4 - 30/6. Theo quy định, các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ với mức 40.000 đồng/kg đối với số lợn bị tiêu hủy.

Nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Thanh An nhận tiền hỗ trợ sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.

Qua rà soát, xã Thanh An xác định 422 con lợn bị thiệt hại, tổng trọng lượng hơn 27 tấn. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách của xã. Cùng với chi trả hỗ trợ, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và chỉ tái đàn khi bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh.

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 33 xã, phường, khiến gần 12.030 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 615 tấn. Ngoài dịch tả lợn châu Phi, trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận cúm gia cầm xảy ra tại 4 xã, phường, tiêu hủy hơn 17.050 con gia cầm. Các địa phương cũng đã tiêu hủy hơn 500kg gia súc mắc bệnh lở mồm long móng và viêm da nổi cục.

Trước những thiệt hại này, cùng với các biện pháp phòng, chống và khống chế dịch bệnh, việc bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân được tỉnh và các địa phương quan tâm. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại do dịch bệnh trên động vật tại tỉnh ta là hơn 27,750 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi bị thiệt hại hơn 25,340 tỷ đồng.

Theo bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng và bảo đảm kịp thời. Qua đó, giúp người dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất sau dịch bệnh. Cùng với nguồn lực hỗ trợ, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý ngay khi dịch bệnh phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật năm 2025 cho người dân còn chậm. Từ thực tế này, yêu cầu các địa phương cần chủ động hơn trong rà soát, lập hồ sơ, xác định thiệt hại và bố trí nguồn lực, tránh để người dân mòn mỏi trông chờ hỗ trợ…

Các địa phương tập trung hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi dịch bệnh giúp nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, địa phương đã góp phần giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, có thêm nguồn lực khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định sản xuất. Cùng với đó, người dân chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để hạn chế thiệt hại, bảo vệ đàn vật nuôi và tạo nền tảng cho các hoạt động sản xuất, chăn nuôi phát triển ổn định.