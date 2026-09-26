Hỗ trợ thi công đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Lê Trọng Tấn

Chính quyền phường Hòa Khánh triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Lê Trọng Tấn.

Tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng; 91 hồ sơ thuộc diện giải tỏa. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 83,54% diện tích, với 61/91 hồ sơ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân đã đồng thuận, hưởng ứng chủ trương, tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai. Hiện còn 30 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Hòa Khánh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các bước xử lý theo quy định đối với các trường hợp chưa chấp hành.