Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu cá số hiệu QNg 90701 TS do ông Trần Tấn Linh (sinh năm 1985, trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, khi hoạt động tại khu vực thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng hộp số. Trên tàu có 7 thuyền viên.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Hải nhanh chóng liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời thông báo, đề nghị các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ.

Xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có số lượng lớn tàu cá tham gia khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh minh họa

Đơn vị đã kết nối với tàu cá số hiệu QNg 95294 TS do ông Bùi Phúc (sinh năm 1978, trú tại xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng để hỗ trợ tàu gặp sự cố. Do khu vực biển này có sóng to nên tàu QNg 95294 TS chưa thể tiếp cận, lai dắt tàu QNg 90701 TS vào bờ. Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp tục duy trì liên lạc, nắm chắc tình hình, đồng thời khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho 7 thuyền viên cùng phương tiện.