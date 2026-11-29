Hỗ trợ tàu cá của ngư dân gặp sự cố trên vùng biển Hoàng Sa
Trưa 29-11, đại diện Đồn Biên phòng Bình Hải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng, phương tiện liên quan hỗ trợ tàu cá của ngư dân gặp sự cố khi hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa.
Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu cá số hiệu QNg 90701 TS do ông Trần Tấn Linh (sinh năm 1985, trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, khi hoạt động tại khu vực thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng hộp số. Trên tàu có 7 thuyền viên.
Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Hải nhanh chóng liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời thông báo, đề nghị các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ.
Đơn vị đã kết nối với tàu cá số hiệu QNg 95294 TS do ông Bùi Phúc (sinh năm 1978, trú tại xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng để hỗ trợ tàu gặp sự cố. Do khu vực biển này có sóng to nên tàu QNg 95294 TS chưa thể tiếp cận, lai dắt tàu QNg 90701 TS vào bờ. Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp tục duy trì liên lạc, nắm chắc tình hình, đồng thời khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho 7 thuyền viên cùng phương tiện.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ho-tro-tau-ca-cua-ngu-dan-gap-su-co-tren-vung-bien-hoang-sa-1066660