Hỗ trợ Tam Mỹ từ chính sách kết nghĩa

Các địa phương, đơn vị tặng kinh phí hỗ trợ xã Tam Mỹ. Ảnh: D.LỆ

Thực hiện nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố, xã Tam Mỹ đã kết nghĩa với các xã Thu Bồn, phường Hải Vân, Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Trong một năm qua, hoạt động hỗ trợ ban đầu của các địa phương, đơn vị đã phần nào chia sẻ khó khăn với xã Tam Mỹ trên các phương diện.

Trong đó, từ khi kết nghĩa đến nay, xã Thu Bồn đã hỗ trợ Tam Mỹ tổng số tiền 300 triệu đồng; phường Hải Vân hỗ trợ 100 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện phong trào vì người nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Hai địa phương kết nghĩa hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm của xã Tam Mỹ tại các nhà hàng, khách sạn, chợ trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Mỹ.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Đà Nẵng hỗ trợ xã Tam Mỹ đào tạo nghề miễn phí cho người dân, với các khóa học nghề may công nghiệp, chăn nuôi, thú y, nấu ăn... Sau học nghề là hỗ trợ giới thiệu việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập. Đồng thời để hoạch định phương hướng phát triển kinh tế, xã hội cho Tam Mỹ, Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã cùng xã Tam Mỹ tổ chức hội thảo khoa học ngay tại địa phương, với sự tham gia hiến kế của các nhà khoa học, nhà kinh tế, nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, giúp xã xác định được hướng phát triển toàn diện.

Ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Mỹ cho biết: “Giá trị lớn nhất của mối quan hệ kết nghĩa không chỉ nằm ở những hoạt động đã thực hiện, mà còn ở những tình cảm được vun đắp, kinh nghiệm được trao truyền và cơ hội hợp tác được mở ra. Kết nghĩa không chỉ để gần nhau hơn về tình cảm, mà còn để cùng nhau tiến bộ trong công tác, đồng hành trong phát triển và chia sẻ trách nhiệm với người dân. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành không chỉ ở những hoạt động bề nổi mà còn theo chiều sâu để phát triển kinh tế, xã hội địa phương hiệu quả hơn”.