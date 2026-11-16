Hỗ trợ tài chính Ukraine: EC đề xuất huy động 50 tỷ USD, Thủ tướng Đức nói EU phải có trách nhiệm

EU đề xuất khoản vay 45 tỷ Euro hỗ trợ Ukraine. (Nguồn: Bộ Tài chính Ukraine)

Tờ báo dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay, kế hoạch dự kiến được trình các nước thành viên vào ngày 18/11, sử dụng cơ chế huy động vốn tương tự cơ chế đã được áp dụng năm ngoái để bảo đảm cho gói vay 90 tỷ Euro hiện có dành cho Kiev.

Trước đó, ngày 10/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi toàn bộ các nước trong EU cùng đóng góp tài chính hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Đức khẳng định, tất cả 27 quốc gia thành viên EU phải có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nguồn tài chính dành cho Kiev không được suy giảm.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc EU chuẩn bị đàm phán ngân sách chung cho giai đoạn từ năm 2028, trong đó việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Ukraine đang gây tranh cãi giữa các nước thành viên.

“Chúng ta phải đưa toàn bộ chính sách đối với Ukraine vào ngân sách châu Âu. Tôi hiểu rằng vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Ít nhất bốn quốc gia thành viên có cách nhìn nhận khác biệt”, ông Merz nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Đức, ngân sách mới của EU cần ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng đồng thời phải bảo đảm tất cả các nước thành viên cùng đóng góp hỗ trợ Kiev.