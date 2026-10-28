Hỗ trợ startup nâng cao kiến thức về đầu tư mạo hiểm

VCA là chương trình đào tạo trực tiếp trong một ngày, giúp học viên trang bị kiến thức thực tiễn về đầu tư mạo hiểm, huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng chiến lược đầu tư. Chương trình tạo cơ hội giao lưu, học hỏi từ các nhà đầu tư, nhà sáng lập và chuyên gia giàu kinh nghiệm, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ảnh minh họa.

VCA diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST Quốc gia 2026).

Trong thời gian học, học viên sẽ được tiếp cận kiến thức kinh tế nền tảng về đầu tư mạo hiểm, cách thức hoạt động của ngành, quy trình gọi vốn của startup và quá trình phát triển luận điểm đầu tư phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư.

Chương trình do Quest Ventures - quỹ đầu tư mạo hiểm thành lập từ năm 2011 tại Singapore - trực tiếp tổ chức. Tính đến nay, Quest Ventures đã rót vốn vào hơn 150 startup tại hơn 150 thành phố, sở hữu danh mục đầu tư gồm nhiều doanh nghiệp có tiếng như Carousell, Shopback, Carro, 99.co hay Oddle.

Khóa học do ông James Tan, đối tác quản lý của Quest Ventures trực tiếp hướng dẫn. Ông James Tan từng là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của 55tuan - công ty thương mại điện tử từng niêm yết trên sàn NASDAQ, đồng thời giữ vai trò cố vấn tại Mạng lưới Nhà đầu tư Thiên thần Đông Nam Á (BANSEA) và Cộng đồng Hành động vì Doanh nghiệp Singapore (ACE). Những kinh nghiệm thực chiến từ người trong cuộc sẽ giúp các nhà sáng lập Việt Nam tránh các sai lầm phổ biến khi đàm phán với nhà đầu tư quốc tế.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ban tổ chức dành tặng học bổng toàn phần Quest Ventures Venture Leader Scholarship trị giá 2.500 USD cho những ứng viên đủ điều kiện. Để ứng tuyển học bổng, đại diện các startup chỉ cần nộp CV cá nhân. Nếu đạt, học viên sẽ tham gia một buổi phỏng vấn ngắn với ban tuyển chọn.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận chứng nhận chính thức do Quest Ventures cấp. Quan trọng hơn, học viên có cơ hội gia nhập mạng lưới đầu tư quốc tế của Quest Ventures, tiếp cận trực tiếp với các dự án tiềm năng cũng như cơ hội rót vốn và các sự kiện kết nối hệ sinh thái trong tương lai.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh, diễn ra từ 09:00 đến 16:00, thứ Sáu ngày 13/11/2026 tại Trường Đại học Y Hà Nội (số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội). Hạn đăng ký tham dự trực tuyến là ngày 01/11/2026 tại địa chỉ:https://www.quest.ventures/vca.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm đăng ký tham gia, qua đó nâng cao năng lực đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư.