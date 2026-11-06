Hỗ trợ sinh viên phòng tránh lừa đảo tài chính, bẫy nợ và tiêu dùng thiếu kiểm soát

MC Khánh Vy giao lưu với sinh viên trong khuôn khổ chương trình S-FinFest 2025. (Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cung cấp)

Thông tin từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ngày 6/11 cho biết: chuỗi hoạt động được thực hiện nhằm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chuỗi hoạt động sẽ kết hợp các nội dung giáo dục tài chính, trải nghiệm công nghệ số và giao lưu, giải trí dành cho sinh viên. Trong đó, sẽ có 12 chương trình tọa đàm tài chính ở 9 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Qua đây, sinh viên sẽ có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia tài chính-ngân hàng; tiếp cận kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân; lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư phù hợp.

Một đêm đại nhạc hội trong khuôn khổ S-FinFest 2025. (Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cung cấp)

Nội dung tọa đàm chú trọng nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, “bẫy nợ” và tiêu dùng thiếu kiểm soát..., góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính khoa học, sử dụng các công cụ tài chính số an toàn, thông minh.

Trong khi đó, 3 ngày hội tài chính của chuỗi hoạt động sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 10 nghìn lượt người tham gia tại mỗi địa điểm.

Các ngày hội được thiết kế như những "bữa tiệc" kết hợp hoạt động khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại, sân chơi kiến thức, giao lưu, trao đổi cùng chuyên gia, KOL trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và các đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy năng lực tự chủ tài chính của sinh viên; giúp các bạn hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trong môi trường số.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết và đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi động S-Finfest 2025. (Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cung cấp)

Qua chuỗi hoạt động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo, từng bước làm chủ các công cụ tài chính số, phục vụ thiết thực cho học tập, đời sống và phát triển bản thân.