Hỗ trợ sinh kế và xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xã huy động các nguồn lực hỗ trợ và vận động xã hội hóa hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2025, toàn xã có 16 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi căn nhà hoàn thành bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Năm 2026, xã Tạ Khoa tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở, có 9/14 hộ đủ điều kiện thực hiện xây mới nhà ở và đang triển khai xây dựng; 5/14 hộ chưa đủ điều kiện do còn khó khăn về khả năng đối ứng kinh phí, quỹ đất. Xã đang thực hiện thủ tục phân bổ, hỗ trợ kinh phí 540 triệu đồng cho các hộ đủ điều kiện từ nguồn vốn các Chương trình, dự án và Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh…

Tháng 5/2025, gia đình anh Thào A Vảng, bản Tân Tiến, được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà có diện tích 70 m², tổng giá trị hơn 260 triệu đồng. Trong đó, anh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Sơn La và 30 triệu đồng của Trường Cao đẳng Sơn La hỗ trợ, phần kinh phí còn lại do gia đình cùng anh chị em, họ hàng chung tay.

Trong căn nhà mới, anh Thào A Vảng xúc động nói: Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây nhà, gia đình tôi đã tìm thợ, nhờ thêm người làm để hoàn thiện. Bây giờ, mưa gió, rét mướt cũng không lo nữa. Có nhà mới, gia đình yên tâm lao động, sản xuất. Tôi sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh, xã Tạ Khoa, kiểm tra việc xóa nhà tạm tại bản Chẹn.

Nếu những mái nhà mới giúp người nghèo có nơi ở ổn định, thì những mô hình sinh kế mở hướng để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Năm 2025, gia đình ông Lý A Su, hộ nghèo ở bản Mường Khoa, được hỗ trợ một con bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Nhận con bò về chăm sóc, ông Su phấn khởi: Gia đình cố gắng chăm sóc tốt để bò sinh sản, có thêm nguồn thu nhập, từng bước phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Nông dân xã Tạ Khoa phát triển mô hình chăn nuôi.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho người dân, xã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để các bản vùng khó có thêm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2025 đến nay, xã huy động, bố trí hơn 22 tỷ đồng ngân sách Nhà nước thực hiện duy tu, bảo dưỡng 14 công trình cơ sở hạ tầng, như: Sửa chữa các tuyến đường từ bản Tân Tiến - Pa Khốm - Na Pa; từ Tà Đò - Ọ B; từ bản Khoa - Khọc B; sửa chữa công trình nước sinh hoạt khu tái định cư Bãi Tây, bản Nhạn Nọc, bản Tân Cuông; hỗ trợ 223 con ngựa, bò và trâu sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc các nhóm cộng đồng tại các bản Hua Nhàn, Đèo Chẹn, Mường Khoa...

Cùng với nguồn lực của Nhà nước, MTTQ xã Tạ Khoa tích cực phát huy vai trò cầu nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ 7.860 kg gạo trợ giúp thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho 524 hộ; giúp 16 hộ sửa chữa, xây mới nhà ở; phối hợp thăm hỏi, trao 140 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, 470 đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất tại các bản Suối Nhạn, Chẹn, Đèo Chẹn, Mường Khoa; tặng 10 suất quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng trẻ em đến trường”, hoạt động Trung thu…

Lãnh đạo Sở Y tế trao quà cho xã Tạ Khoa chăm lo hộ nghèo.

Ông Đinh Trung Bứng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tạ Khoa, chia sẻ: Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tạ Khoa đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và ban quản lý các bản đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Các hoạt động như phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” hay vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn lực, Mặt trận Tổ quốc xã còn giữ vai trò “cầu nối” đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu thông qua các việc làm thiết thực như: trao sinh kế, xây dựng và sửa chữa nhà ở, chăm lo an sinh xã hội. Nhiều phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu” và “Mái ấm nông dân” của Hội Nông dân; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Hội LHPN; hay “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên... Sự vào cuộc đồng bộ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã Tạ Khoa xuống còn 18,42% vào năm 2025 và giảm 3% so với cuối năm 2024.

Sở Y tế trao nguồn lực dự án “Gói mì hạnh phúc” cho học sinh trên địa bàn xã Tạ Khoa.

Để duy trì đà giảm nghèo bình quân 3%/năm, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tạ Khoa tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh. Việc phát huy vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc cùng sự chủ động vươn lên của chính người dân sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.