Hỗ trợ sinh kế trị giá 150 triệu đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tri Lễ

Tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, đồng thời, động viên các hộ phát huy ý chí, chủ động tận dụng nguồn hỗ trợ để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại chương trình

Tiếp đó, hội trao hỗ trợ sinh kế bằng con giống (tùy theo nhu cầu thực tế mà mỗi hộ được nhận trâu, bò, lợn sinh sản hoặc lợn thương phẩm với trị giá 15 triệu đồng/hộ) cho 10 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã. Tổng trị giá chương trình là 150 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đại biểu trao biển tượng trưng hỗ trợ sinh kế bằng con giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Tri

Được biết, toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH He Chun Logistics, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp trao 10 suất hỗ trợ sinh kế bằng con giống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Tri với trị giá 150 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đại biểu trao biển tượng trưng hỗ trợ sinh kế bằng con giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao con giống cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ

Hoạt động góp phần hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong hỗ trợ sinh kế, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.