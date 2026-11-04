Hỗ trợ sinh kế, tiếp sức cùng hộ nghèo ở xã Bắc Bình

Nông dân xã Bắc Bình sản xuất nông nghiệp ven sông Lũy

Điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại Bắc Bình thời gian qua chính là việc triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế gắn liền với điều kiện tại địa phương. Xã có khoảng 35% dân số là đồng bào DTTS, việc triển khai các chương trình MTQG được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển địa phương. Một trong những chính sách đã và đang phát huy hiệu quả là hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo, trong đó, thôn Phan Hiệp, thuần đồng bào DTTS là ví dụ.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông ngoằn ngoèo ven sông Lũy, anh Đào Ngọc Vỹ - Trưởng thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình dừng chân trước một cánh đồng rộng lớn. Như mọi ngày, dưới gốc cây cổ thụ, anh Long Xuân Dũng (dân tộc Chăm), một trong những hộ nghèo lâu năm của thôn vẫn đang miệt mài chăm sóc đàn bò. Trong câu chuyện kể, anh Dũng chỉ về phía mấy con bò đang gặm cỏ phía trước, lòng đầy hi vọng. Năm nay bước sang tuổi 45, người đàn ông này gánh trên vai nặng trĩu của một gia đình 3 con đang tuổi ăn học và người vợ mang trọng bệnh. Cảnh ngặt nghèo cứ thế bủa vây.

Thế nhưng, những đổi thay thiết thực từ chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo của Nhà nước đã và đang đem lại một luồng sinh khí mới cho những mảnh đời như anh Dũng. Năm 2025, gia đình anh Dũng là một trong những hộ nghèo được Nhà nước xét hỗ trợ 1 con bò giống trị giá từ 15 - 23 triệu đồng. Anh Dũng đã ngày đêm chăm sóc, tận dụng nguồn rơm rạ sẵn có từ ruộng lúa và nguồn cỏ tự nhiên quanh vùng. Chỉ sau 1 năm kiên trì nuôi dưỡng, con bò mẹ đã sinh thêm được một chú bê con khỏe mạnh và đang tiếp tục chửa con thứ 2. Nhìn những con bò ngày một lớn lên, anh hi vọng về một ngày không xa gia đình có thể thoát nghèo.

Anh Long Xuân Dũng chăm sóc bò sinh sản từ hỗ trợ của nhà nước

Trưởng thôn Phan Hiệp Đào Ngọc Vỹ chia sẻ, toàn thôn hiện có 1.458 hộ với hơn 6.418 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm đa số, còn 13 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo. Từ bức tranh tổng thể phát triển chung của xã Bắc Bình nói chung và thôn Phan Hiệp nói riêng, có thể cảm nhận được sự đổi thay từng ngày. Nhờ Nhà nước đầu tư, cây cầu Bình Hiếu bắc qua sông Lũy góp phần làm đòn bẩy để người dân qua lại lao động, sản xuất. Cánh đồng ven sông Lũy đang vào vụ sản xuất mới rộn ràng, từng đàn bò được no cỏ, phát triển thuận lợi… Có lẽ, trong sự phát triển ấy có cả thành quả của nguồn vốn từ các chương trình MTQG hỗ trợ nhiều hộ gia đình khác phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ven sông Lũy.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình cho biết, hiện nay, các chương trình MTQG đã được Trung ương thống nhất chủ trương hợp nhất thành một tổng thể. Qua đó, hướng tới phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, nông dân và miền núi. Trọng tâm ưu tiên là tập trung cho các xã, thôn và người dân, đặc biệt ưu tiên vùng nghèo, lõi nghèo và đồng bào DTTS, miền núi. "Cùng với toàn tỉnh, xã Bắc Bình đang tiếp tục triển khai, đồng hành hỗ trợ sinh kế, tiếp sức cùng hộ nghèo tại địa phương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", ông Nguyễn Thúc Phước Hải nhấn mạnh.

Tổng nguồn vốn các chương trình MTQG xã Bắc Bình năm 2026 khoảng hơn 9,98 tỷ đồng, gồm: Nguồn vốn chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 5,217 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình MTQG về Phát triển văn hóa là 4,594 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình MTQG Phòng, chống ma túy là 172,5 triệu đồng.