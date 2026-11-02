Hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Avương

Các hộ tham gia dự án liên kết được cấp phát heo giống và vật tư chăn nuôi. Ảnh: HIỀN THÚY

Đây là dự án thực hiện hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Dự án được triển khai tại hai thôn Tơghêy và Apát (xã Avương), với 16 hộ tham gia; trong đó có 8 hộ nghèo, cận nghèo và 8 hộ mới thoát nghèo. Theo quy mô dự án, tổng cộng 96 con heo giống được hỗ trợ cho các hộ, gồm 80 con heo cái hậu bị và 16 con heo đực. Mỗi hộ được hỗ trợ 6 con heo giống, gồm 5 con heo cái và 1 con heo đực. Bên cạnh đó, các hộ còn được hỗ trợ một phần thức ăn chăn nuôi, vaccine và chế phẩm sinh học; đồng thời được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 3,27 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 tỷ đồng, vốn đối ứng của các hộ tham gia hơn 2 tỷ đồng và vốn đóng góp của đơn vị chủ trì liên kết hơn 225 triệu đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Thông qua dự án nhằm phát triển chăn nuôi heo cỏ địa phương theo hướng an toàn sinh học, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, cung ứng con giống và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi bền vững, tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 33 lao động, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.