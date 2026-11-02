Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Khánh Lâm

Dự buổi triển khai có các đồng chí: Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; cùng đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ trì buổi triển khai, định hướng nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ 2 hộ dân tại Ấp 10, gồm gia đình bà Danh Thúy Kiều, hộ nghèo và gia đình bà Ngô Kim Khuya, hộ cận nghèo.

Mỗi hộ được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hỗ trợ 50 triệu đồng; Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà hảo tâm chung tay bổ sung nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, triển khai kế hoạch phối hợp hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Khánh Lâm năm 2026.

Căn cứ hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Nguồn kinh phí được ưu tiên đầu tư phát triển sinh kế như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh nhỏ; mua cây, con giống, vật tư, công cụ và phương tiện lao động cần thiết.

Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn nhấn mạnh, việc hỗ trợ sinh kế cần gắn với theo dõi, giám sát, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Dự kiến ngày 10/11, chương trình tổ chức trao hỗ trợ cho 2 hộ dân. Sau đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi việc sử dụng kinh phí, hướng dẫn triển khai mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đánh giá hiệu quả, khả năng duy trì sinh kế của từng hộ.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

Lương Văn Pho

đề xuất lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

Tại buổi triển khai, các đơn vị cũng trao đổi phương án xây dựng chương trình game show nhằm kết nối, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ người nghèo, góp phần đa dạng hóa hình thức huy động nguồn lực xã hội cho công tác an sinh.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Lâm, trao đổi phương án tổ chức chương trình và lựa chọn các hộ dân tham gia.

Sau đợt triển khai tại xã Khánh Lâm, các đơn vị dự kiến tiếp tục khảo sát 2 hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Mỹ; đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để tổ chức các đợt tiếp theo.

Định hướng năm 2027, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp theo, mở rộng sự tham gia của các đơn vị phối hợp, bảo đảm nguồn lực được huy động và sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn hướng đến tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động phát triển sinh kế, phát huy ý chí tự lực, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./.