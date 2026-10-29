Hỗ trợ Quảng Ngãi triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VPQH

Phát biểu khai mạc và định hướng buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử là nhiệm vụ quan trọng đang được lãnh đạo Quốc hội quan tâm chỉ đạo sát sao. Thực hiện định hướng đó, Văn phòng Quốc hội đang tích cực triển khai các nền tảng số phục vụ Quốc hội và từng bước mở rộng tới các cơ quan dân cử địa phương.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị hai bên tập trung thảo luận làm rõ thực trạng, nhu cầu, vướng mắc và các nhiệm vụ ưu tiên của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhất là yêu cầu phục vụ HĐND cấp xã trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp;

Thảo luận định hướng triển khai các nền tảng số dùng chung của Quốc hội, đánh giá mức độ tương thích với quy trình nghiệp vụ và khả năng kết nối với hệ thống hiện có của địa phương;

Thống nhất khả năng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, mở rộng tới cấp xã và chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nhân lực, an toàn thông tin để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thế Hải cho biết, ngày 25/9/2026, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức thông qua Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của địa phương, tạo cơ sở nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng HĐND hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, dựa trên dữ liệu, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả.

Nhằm đưa Đề án vào thực tiễn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi triển khai nền tảng họp không giấy tờ Q-Cabinet và hệ thống phần mềm dân nguyện, bắt đầu công tác chuẩn bị, hướng dẫn từ tháng 1/2027 và vận hành ổn định trong quý I/2027.

Báo cáo thêm về thực trạng địa phương, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi Trương Minh Sang cho biết, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh cũng như HĐND cấp xã thời gian qua còn nhiều hạn chế, khiêm tốn. Kết quả đạt được chủ yếu mới dừng lại ở mức ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ, thể hiện qua việc tổ chức các kỳ họp không giấy tờ, triển khai chữ ký số điện tử trong toàn bộ hệ thống cơ quan và bước đầu áp dụng thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở mức độ ban đầu.

Nguyên nhân xuất phát từ 3 rào cản cốt lõi: hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh và HĐND các cấp còn hạn chế; kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và đại biểu HĐND các cấp từ tỉnh đến xã còn khiêm tốn; hệ thống dữ liệu hiện nay mới dừng lại ở quy mô nội bộ riêng lẻ, chưa hình thành được cơ sở dữ liệu chung có khả năng kết nối liên thông từ cấp tỉnh xuống cấp xã.

Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất lộ trình triển khai: đối với cấp tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng để đưa các nền tảng số vào vận hành chính thức ngay trong Quý I/2027; còn đối với cấp xã, tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn thí điểm khoảng 10 đơn vị cấp xã làm trước nhằm rút kinh nghiệm và tạo đà lan tỏa đồng bộ tới các địa phương còn lại.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VPQH

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung: phương án triển khai, kết nối, liên thông dữ liệu; yêu cầu nghiệp vụ dân nguyện; hạ tầng, thiết bị và khả năng thí điểm kết nối đến cấp xã.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh 4 nhóm định hướng và tổ chức thực hiện trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, về định hướng chung, Văn phòng Quốc hội khẳng định luôn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình chuyển đổi số cơ quan dân cử. Quá trình triển khai phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên kế thừa, phát huy các nền tảng hiện có, bảo đảm thống nhất về kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng liên thông dữ liệu.

Về hai nền tảng số ưu tiên triển khai, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu Cục Chuyển đổi số phối hợp với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát điều kiện, thống nhất phương án thử nghiệm hệ thống Q-Cabinet tại HĐND tỉnh ngay khi đủ điều kiện.

Đối với hệ thống phần mềm dân nguyện, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Cục Chuyển đổi số, Vụ Dân nguyện và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel rà soát căn cứ pháp lý, quy trình nghiệp vụ để bổ sung, hoàn thiện tính năng phục vụ HĐND địa phương.

Cùng với hỗ trợ Quảng Ngãi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà ủng hộ chủ trương của Cục Chuyển đổi số trong việc lấy ý kiến 34 địa phương để thống nhất bài toán nghiệp vụ dùng chung, tránh việc 34 tỉnh phát triển 34 phần mềm riêng lẻ gây lãng phí ngân sách và đứt gãy kết nối dữ liệu.