Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên Tiktok Shop OCOP Khánh Hòa

Sở Công Thương Khánh Hòa vừa có công văn gửi UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ thể OCOP về việc triển khai hỗ trợ sản phẩm của tỉnh tham gia, giới thiệu và bán trên Tiktok Shop OCOP Khánh Hòa.

Chương trình sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP dựng nội dung; quay, dựng, biên tập và đăng tải video ngắn (dưới 60 giây/video) quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên Kênh TikTok Shop OCOP Khánh Hòa; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng TikTok. Số lượng dự kiến là 48 video giới thiệu sản phẩm. Việc lựa chọn sản phẩm hỗ trợ căn cứ số lượng đăng ký, mức độ phù hợp và khả năng phối hợp của chủ thể.

Hội đồng OCOP tỉnh họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP vào tháng 4-2026.

Các chủ thể được lựa chọn hỗ trợ có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh, sản phẩm mẫu và các tài liệu liên quan; kiểm tra, xác nhận thông tin sản phẩm trước khi đăng tải video. Sở Công Thương phối hợp với đơn vị vận hành kênh TikTok Shop OCOP Khánh Hòa lựa chọn sản phẩm, thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện quay, dựng video. Nội dung video được xây dựng phù hợp với đặc điểm sản phẩm và định hướng quảng bá chung của kênh; việc đăng tải, bán hàng và các hoạt động phát sinh trên nền tảng thực hiện theo quy định của TikTok Shop và pháp luật có liên quan.

Các đơn vị tham gia đăng ký trước ngày 10-10-2026. Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thị Phong - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Xuất Nhập khẩu, Sở Công Thương; điện thoại: 097.540.5147.

TikTok Shop OCOP Khánh Hòa là kênh thương mại điện tử do Sở Công Thương chủ trì triển khai nhằm quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh trên nền tảng TikTok. Kênh triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm bằng video, livestream, bán hàng trực tuyến và các chương trình xúc tiến thương mại, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.