Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật những văn bản, chính sách thuế mới năm 2026; trao đổi về vai trò của chính sách thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những vấn đề thực tiễn cần nắm vững để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cùng với đó là các chuyên đề về thực trạng pháp luật và những vấn đề đặt ra trong quản trị thuế, phí, lệ phí năm 2026; định hướng chuyển từ tuân thủ thụ động sang quản trị chủ động; giải pháp xây dựng hệ sinh thái và khung quản trị thuế, phí, lệ phí phù hợp.

Lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu cũng được trao đổi về vai trò của chủ doanh nghiệp trong quản trị thuế, kế toán và khả năng chủ động thích ứng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản trị và ý thức tuân thủ chính sách thuế; giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo đảm quyền lợi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.