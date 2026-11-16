Hỗ trợ phụ nữ TPHCM khởi nghiệp, chuyển đổi lên doanh nghiệp

Chiều 16-11, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị truyền thông pháp luật chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, kết nối chuyên gia/nhà đầu tư với phụ nữ khởi nghiệp.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại TPHCM. Ảnh: K.CHÂU

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban công tác phụ nữ thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp hỗ trợ phụ nữ tự tin chuyển đổi số, tuân thủ tốt pháp luật và phát triển kinh doanh bền vững.

Bà Trần Thị Thu Hà kêu gọi đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thực tế để được giải đáp và hướng dẫn kịp thời.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm khởi sự kinh doanh cùng những quy định cần lưu ý trong lĩnh vực thuế. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều trao đổi thiết thực.

Về thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế ban đầu, Ths Ngô Thanh Hạnh, Tổng Giám đốc THTAX, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, hướng dẫn, người bắt đầu kinh doanh cần đăng ký kinh doanh tại phòng kinh tế, đăng ký thuế và xác định mức doanh thu.

"Với doanh thu dưới 1 tỷ đồng, năm đầu tiên chỉ cần nộp thông báo doanh thu và đăng ký tài khoản ngân hàng. Dù thuộc diện không nộp thuế nhưng hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế hàng năm để tránh bị phạt", Ths Ngô Thanh Hạnh lưu ý.

Chủ hộ kinh doanh đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Về kinh nghiệm quản trị và kết nối thị trường, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm khuyến nghị, các cơ sở thực phẩm cần chuẩn hóa quy trình sản xuất và tích cực tham gia các hội đoàn như Hội Nữ doanh nhân TPHCM, để kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Hội LHPN phường Hạnh Thông (TPHCM) bổ sung: "Chị em nên gia nhập Hội doanh nghiệp cấp phường hoặc VCCI để nhận thông tin chính thống và được hỗ trợ pháp lý miễn phí".

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhấn mạnh, trước khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, chủ cơ sở cần nắm rõ sự khác biệt giữa chính sách thuế trước và sau khi chuyển đổi; đồng thời xử lý triệt để các khoản hàng tồn kho, tài sản thiếu hóa đơn chứng từ đầu vào để tránh bị phạt về sau.

Chuyển đổi lên doanh nghiệp khi vững vàng Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban công tác phụ nữ thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, hội sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách ưu đãi, kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi gắn với đào tạo nâng cao năng lực quản trị tài chính, cũng như tư vấn pháp lý chính thống từ cấp Trung ương đến chi hội cơ sở. Hội cam kết đồng hành hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp một cách tự nguyện và thực chất khi đã đủ vững vàng.