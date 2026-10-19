Tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 ở Cà Mau, tham dự có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận đóng góp của ngành ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị hai bên cụ thể hoá chương trình bằng những nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, gắn với hiệu quả thực chất; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn an toàn, phù hợp.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng quản lý, ứng dụng công nghệ cho phụ nữ; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển, tạo thêm cơ hội để phụ nữ vươn lên, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại biểu dự lễ ký kết tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 ở Cà Mau.

Chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhất là đối với phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội và tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; kết nối phụ nữ có nhu cầu vay vốn với các tổ chức tín dụng; hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất thân thiện với môi trường do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (giữa) chứng kiến đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 15 tại Cà Mau và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình cũng chú trọng tuyên truyền, đào tạo kiến thức tài chính, kỹ năng số cho hội viên, phụ nữ; hướng dẫn sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng, nhận diện thủ đoạn lừa đảo tài chính, phòng tránh tín dụng đen và bảo vệ thông tin cá nhân khi giao dịch trên môi trường số.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Hội LHPN cơ sở nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ tư từ phải sang) và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ năm từ phải sang), tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, nhân viên các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.