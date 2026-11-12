Tham dự hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng đại diện Hội LHPN các xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách và định hướng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết, Hội LHPN các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hoạt động uỷ thác cho vay tại 100% xã, phường; đồng thời kết nối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau, Bạc Liêu để mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều phụ nữ đầu tư mô hình kinh tế, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn vay, xử lý nợ quá hạn và thực hiện thủ tục nghiệp vụ tại cơ sở vẫn còn một số khó khăn.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Cà Mau Nguyễn Thanh Đồng thông tin các chương trình tín dụng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách từ sau hợp nhất tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Đại diện các ngân hàng cũng thông tin về các chương trình tín dụng, hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng phối hợp với tổ chức Hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện các ngân hàng chủ trì phiên đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở.

Đặc biệt, phiên đối thoại giữa các ngân hàng với Hội LHPN xã, phường tập trung làm rõ những vướng mắc trong quản lý vốn, thu hồi nợ, xử lý nợ quá hạn và thủ tục xoá nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Qua đó, các ngân hàng trực tiếp giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sông Đốc Nguyễn Kim Lên nêu vướng mắc trong thủ tục xóa nợ tín dụng chính sách, kiến nghị đơn giản hóa hồ sơ để thuận tiện cho cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Ái Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bạc Liêu, giải đáp kiến nghị của Hội LHPN cơ sở liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

Dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Baliogo trao đổi kế hoạch phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các xã, phường triển khai hoạt động an sinh xã hội, Đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Cà Mau, góp phần phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập cho phụ nữ.