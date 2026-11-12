Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện
Sáng 12/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030.
Tham dự hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng đại diện Hội LHPN các xã, phường trong tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết, Hội LHPN các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hoạt động uỷ thác cho vay tại 100% xã, phường; đồng thời kết nối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau, Bạc Liêu để mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều phụ nữ đầu tư mô hình kinh tế, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn vay, xử lý nợ quá hạn và thực hiện thủ tục nghiệp vụ tại cơ sở vẫn còn một số khó khăn.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách từ sau hợp nhất tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Đại diện các ngân hàng cũng thông tin về các chương trình tín dụng, hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng phối hợp với tổ chức Hội.
Đặc biệt, phiên đối thoại giữa các ngân hàng với Hội LHPN xã, phường tập trung làm rõ những vướng mắc trong quản lý vốn, thu hồi nợ, xử lý nợ quá hạn và thủ tục xoá nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Qua đó, các ngân hàng trực tiếp giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ho-tro-phu-nu-tiep-can-tai-chinh-toan-dien-a134211.html