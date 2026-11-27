- Thưa bà, với những phụ nữ đã có sản phẩm và muốn tìm khách hàng trên môi trường số, họ nên bắt đầu từ đâu?

- Qua tiếp xúc và làm việc với nhiều phụ nữ có hoạt động kinh doanh trên môi trường số, chúng tôi nhận thấy, không ít phụ nữ khởi nghiệp từ nghề truyền thống hay sản phẩm tự làm vẫn loay hoay ở bước đầu tiên là tìm đầu ra trên không gian mạng. Có chị đã có nghề, làm được sản phẩm nhưng vẫn chưa biết ai sẽ mua và tìm khách ở đâu. Trước hết, chúng tôi cùng chị em xác định nhóm khách hàng muốn tiếp cận, tìm hiểu họ quan tâm điều gì và sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu đó đến đâu. Khi hiểu người mua, chị em sẽ dễ chọn cách giới thiệu sản phẩm và biết thông tin nào cần nói rõ hơn.

Có chị trò chuyện rất tự nhiên với khách tại cửa hàng nhưng lại lúng túng khi đứng trước điện thoại để livestream. Vì vậy, trong các buổi tập huấn, chúng tôi sẽ dành thời gian để chị em thực hành với chính sản phẩm của mình. Chị em có thể bắt đầu bằng ba việc là giới thiệu sản phẩm, trả lời câu hỏi của người xem và hướng dẫn khách đặt hàng. Qua vài lần thực hành, chị em sẽ quen dần với việc trò chuyện với khách qua màn hình.

Bà Nguyễn Thị Hảo tại buổi tập huấn về chuyển đổi số cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Phóng viên

- Qua thực tế hỗ trợ, bà ghi nhận livestream đã giúp chị em tiếp cận khách hàng như thế nào?

- Sau khi được hướng dẫn bán hàng qua livestream, nhiều hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã có thêm các đơn hàng trực tuyến. Trường hợp chị Hằng ở Công ty Vera Sunshine là một ví dụ điển hình. Từ khi học cách giới thiệu áo dài qua livestream, chị đã có thêm nhiều khách đặt mua qua mạng.

Khi chọn áo dài, người mua thường muốn xem kỹ kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Qua buổi phát trực tiếp, người bán có thể giới thiệu từng mẫu, trả lời câu hỏi và hướng dẫn khách đặt hàng ngay. Khách ở xa cũng có thể xem mẫu, hỏi thêm về sản phẩm rồi quyết định đặt mua.

- Khi bắt đầu có đơn đặt hàng trực tuyến, chị em cần làm gì để khách quay lại mua, thưa bà?

- Khi nhận đơn từ nhiều kênh, chị em cần ghi lại từng đơn, theo dõi lượng hàng còn lại, tính phí vận chuyển và hẹn thời gian giao. Phản hồi sau khi khách nhận hàng cũng giúp người bán biết khâu nào cần điều chỉnh. Có khi khách hài lòng với sản phẩm nhưng góp ý về cách đóng gói hoặc thời gian giao hàng. Xử lý tốt những việc ấy sẽ giúp chị em giữ khách sau lần mua đầu tiên.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội luôn đồng hành cùng các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ trong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Khi lượng đơn tăng, cơ sở cần giữ chất lượng sản phẩm ổn định qua từng đợt hàng. Tùy quy mô và điều kiện, chị em có thể ứng dụng công nghệ ngay từ khâu sản xuất để cải tiến cách làm và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn. Cùng với việc rèn kỹ năng bán hàng, chị em cần tìm hiểu các quy định về kinh doanh, nghĩa vụ thuế và cách nhận diện lừa đảo trong giao dịch trực tuyến.

- Theo bà, các chương trình hỗ trợ nên chú trọng những việc gì để chị em có thể tự duy trì kênh bán hàng trực tuyến?

- Tôi cho rằng cần hướng dẫn trực tiếp theo nhu cầu của từng mô hình. Có chị cần tập giới thiệu sản phẩm, có chị đã bán được hàng nhưng chưa quen theo dõi đơn từ nhiều kênh. Khi biết chị em đang vướng ở khâu nào, đơn vị hỗ trợ có thể hướng dẫn ngay khâu đó hoặc kết nối chị em với người có kinh nghiệm.

Sau những lần bán thử, người hướng dẫn có thể cùng chị em xem lại khách quan tâm đến mặt hàng nào, thường hỏi gì trước khi đặt và phản hồi ra sao sau khi nhận hàng. Từ đó, chị em có căn cứ để điều chỉnh cách giới thiệu, xác định nhóm khách hàng cần tiếp tục tiếp cận và tính lượng hàng có thể chuẩn bị cho đợt bán sau.

Với sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, nhiều mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã từng bước cải tiến sản xuất, mở rộng thị trường. Ảnh: PV

- Trong quá trình đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế, bà ấn tượng với những mô hình nào đã đổi mới cách sản xuất và đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn?

- Tôi ấn tượng với nghệ nhân Tạ Thu Hương ở xã Thanh Oai, Hà Nội. Gắn bó nhiều năm với nghề làm nón lá làng Chuông, chị chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tìm cách làm mới sản phẩm. Từ một xưởng làm nón nhỏ, chị từng bước mở rộng hoạt động với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ trong đào tạo nghề cho lao động, thành lập hợp tác xã và tham gia hội chợ. Qua các hội chợ, chị có dịp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và mở rộng thị trường.

Chị Hương đã mạnh dạn thử nghiệm chất liệu mới, đa dạng hóa mẫu mã và xây dựng không gian để du khách trong và ngoài nước tìm hiểu nghề làm nón. Nhiều đơn vị chọn nón của cơ sở làm quà tặng tại các sự kiện văn hóa, ngoại giao. Mỗi năm, cơ sở đưa ra thị trường khoảng 60.000 chiếc nón. Cùng với việc mở rộng sản xuất, chị đầu tư thêm khu trưng bày và khu đóng gói phục vụ xuất khẩu. Hợp tác xã Mây tre nón lá vừa đón khách đến trải nghiệm nghề truyền thống, vừa tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Tôi cũng ấn tượng với chị Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương. Chị Lý rất tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Qua công việc của mình, chị khích lệ nhiều phụ nữ khác mạnh dạn đổi mới cách làm để phát triển kinh tế.

Để xây dựng chuỗi giá trị nông sản, hợp tác xã duy trì liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Hợp tác xã ứng dụng khoa học, công nghệ từ khâu quản lý sản xuất tại đồng ruộng đến sơ chế, chế biến và đóng gói, đồng thời sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của thành phố Hà Nội để người mua có thể tra cứu thông tin về nguồn gốc sản phẩm.

Nông sản của hợp tác xã hiện được tiêu thụ qua nhiều kênh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 hoặc 4 sao. Cùng với việc mở rộng vùng trồng và đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác xã tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!