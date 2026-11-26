Trao vốn Dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai” năm 2026 tại xã Trường Phú - Ảnh: H.T

Trường Phú là xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu, gây tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo, cận nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.Xuất phát từ thực tế đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai triển khai chương trình hỗ trợ vốn quay vòng, tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế.

Tại chương trình, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho 20 hội viên phụ nữ, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. Đây là nguồn vốn vay quay vòng với lãi suất 0 đồng, tạo điều kiện để các hộ đầu tư phát triển sinh kế, sản xuất, chăn nuôi, cải thiện thu nhập; đồng thời có thêm nguồn lực sửa chữa, gia cố nhà ở và xây dựng các công trình cần thiết phục vụ công tác phòng, tránh thiên tai.Chương trình góp phần hỗ trợ phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.