Hỗ trợ phụ nữ, học sinh vùng biên Lũng Cú, Sà Phìn

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” tại xã Lũng Cú.

Tại hai xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ trao 20 suất quà cho phụ nữ nghèo, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Hội hỗ trợ 2 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 30 triệu đồng, và kinh phí xây dựng 4 “Mái ấm tình thương” cho các gia đình phụ nữ nghèo, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Trong các buổi truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được tìm hiểu về bình đẳng giới, bổ sung kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình. Hội viên phụ nữ còn được trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số. Chương trình cũng vận động người dân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sà Phìn.

Các hoạt động của chương trình góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và học sinh vùng biên, tạo thêm điều kiện để phụ nữ phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ thiết thực, hoạt động truyền thông giúp người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong đời sống.