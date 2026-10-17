Hỗ trợ phụ nữ Đà Nẵng phát triển mô hình kinh tế xanh

Các gian hàng bày bán sản phẩm nông, lâm nghiệp tại ngày hội "Hải Vân xanh, sáng tạo, số hóa và tuần hoàn". Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh

Tại ngày hội “Hải Vân xanh, sáng tạo, số hóa và tuần hoàn” diễn ra ngày 10/10, các chi hội phụ nữ phường Hải Vân giới thiệu, bày bán nhiều sản phẩm nông, lâm nghiệp được sản xuất theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn như rau ăn lá, ổi, bí, bầu và dầu phụng.

Các sản phẩm này được hội viên học hỏi, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh qua các đợt tập huấn, tham quan thực tế từ dự án “Tạo điều kiện cho phụ nữ miền Trung Việt Nam cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thông qua áp dụng kinh tế xanh và tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng”.

Dự án do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) và Tổ chức Visible Impact (Đức) phối hợp triển khai, với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Các chi hội phụ nữ phường Hải Vân giới thiệu sản phẩm tại ngày hội. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Bà Hồ Thị Gái, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Nam Yên (phường Hải Vân) cho biết: “Các chị em sau khi tham gia tập huấn, tham quan, trải nghiệm đã hướng dẫn lại cho các hội viên khác trong chi hội để cùng nhân rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi các giống cây, con bản địa theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.

Theo bà Gái, sau một thời gian triển khai, các sản phẩm nông, lâm nghiệp và chăn nuôi đã nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn sinh học và đáp ứng tốt thị hiếu của du khách đến tham quan, dã ngoại, nghỉ dưỡng tại khu vực Hòa Bắc.

Vừa qua, Green Việt và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã lựa chọn mô hình chăn nuôi gà thả vườn Khe Định bằng thảo dược và nước suối sạch của Chi hội Phụ nữ Nam Yên để hỗ trợ phát triển.

"Với sự hỗ trợ của dự án về nguồn lực, kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, chi hội quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình chăn nuôi gà này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tập trung huy động thêm nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khuyết tật và các hộ nghèo cùng tham gia”, bà Gái chia sẻ.

Phụ nữ phường Hải Vân tăng thu nhập từ trồng ổi theo hướng kinh tế tuần hoàn. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Trong khuôn khổ dự án, Green Việt cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã chọn Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc để hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Hoạt động này góp phần bảo vệ nguồn nước sông Cu Đê, đồng thời phát huy tri thức bản địa và giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” (PWG) do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, mô hình thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn do phụ nữ làm chủ tại lưu vực sông Cu Đê (phường Hải Vân) cũng được lựa chọn để hỗ trợ phát triển.

Green Việt cùng đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác tại lễ ký cam kết tài trợ thực hiện các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn do phụ nữ triển khai. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bà Nguyễn Thị Vân Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Vân cho biết, địa phương có thế mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, nông, lâm, thủy sản và dư địa lớn cho sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn. Bên cạnh đó, phụ nữ trên địa bàn cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức, đơn vị để phát triển các mô hình kinh tế theo định hướng này.

“Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Vân đang tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn tới từng chi hội, tổ nhóm và hội viên trên địa bàn.

Thông qua đó, Hội cũng kịp thời nắm bắt tình hình để xây dựng phương án hỗ trợ, đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ giúp hội viên, chi hội phát triển kinh tế trong thời gian tới”, bà Dung chia sẻ.

Nhiều mô hình sinh kế của phụ nữ được tài trợ

Sau khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014 - 2016), người dân xã Sông Vàng đã đưa một số loài cây rừng có giá trị dược liệu và kinh tế cao về trồng tại vườn nhà cũng như diện tích rừng trồng.

Trong đó có chè dây - loại dược liệu tự nhiên thường được người Cơ Tu khai thác từ rừng sâu, phơi khô nấu nước uống giúp ngủ ngon, phục hồi sức khỏe, phòng và điều trị bệnh dạ dày.

Đến nay, sau 10 năm được trồng, sơ chế, đóng gói và quảng bá ra thị trường, sản phẩm chè dây của đồng bào Cơ Tu xã Sông Vàng đã được nhiều người biết đến. Dù vậy, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn gặp khó khăn do hạn chế trong khâu chế biến và quy mô vùng nguyên liệu...

Green Việt và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tham quan mô hình chè dây tại xã Sông Vàng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước thực tế đó, Green Việt và Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Sông Vàng đề xuất xây dựng mô hình “Phụ nữ miền núi dẫn dắt chuỗi giá trị cây chè dây - giải pháp sinh kế xanh bao trùm và bền vững” tại xã Sông Vàng, tập trung cải tiến quy trình chế biến, bám sát nhu cầu thị trường nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Tháng 5/2026, Tổ chức Oxfam và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam quyết định tài trợ thực hiện mô hình này trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” (PWG), nhằm phát triển sinh kế bền vững cho các thành viên hợp tác xã, bao gồm 20 phụ nữ tham gia trồng, thu hái và sơ chế chè dây.

[VIDEO] - Phụ nữ xã Sông Vàng chia sẻ về việc triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn:

Ông Đoàn Xuân Chường, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Sông Vàng cho biết, sau 4 tháng triển khai, việc cải tiến khâu chế biến đã giúp nâng cao đáng kể giá trị sản phẩm chè dây và mở rộng đối tượng khách hàng.

Trước đây, chè dây sau thu hoạch thường chỉ được người dân sơ chế thô. Khi tham gia mô hình và nhận được tư vấn từ các chuyên gia, người dân đã chủ động điều chỉnh quy trình chế biến và phân loại sản phẩm.

Nhờ đó, sản phẩm được phát triển thành các dòng trà đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Giá bán chè dây nhờ vậy đã tăng gấp 3 lần, giúp nâng cao nguồn thu nhập và cải thiện sinh kế cho các hội viên phụ nữ người Cơ Tu.

Các bên đang trao đổi giải pháp mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá, tiêu thụ chè dây. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cũng trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” (PWG), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được Tổ chức Oxfam và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tài trợ triển khai 2 mô hình sinh kế cho phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng, gồm: Mô hình phụ nữ dẫn dắt sinh kế xanh từ hoa súng gắn với bảo tồn sinh thái vùng đệm Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (triển khai tại tổ dân phố Phước Trung, phường Hội An) và mô hình phụ nữ xanh tái sinh lưới biển, kiến tạo sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) nhận tài trợ thực hiện mô hình phụ nữ kinh doanh tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng, hướng tới tăng cường sinh kế, tạo việc làm bền vững và kết nối tài chính xanh cho các cơ sở nông sản, thực phẩm do phụ nữ làm chủ.

Trung tâm Xây dựng và Thúc đẩy phát triển bền vững (BUS) triển khai mô hình hệ sinh thái tái chế bao trùm do phụ nữ dẫn dắt, tích hợp cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trên địa bàn thành phố.

Dự án Túi lưới yêu môi trường EchoGreen do chị Huỳnh Thị Tường Vy khởi xướng tại phường Hương Trà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Xuyên được hỗ trợ thực hiện mô hình phát triển sinh kế xanh và kinh tế tuần hoàn “Từ sen đến tơ” do phụ nữ làm chủ tại vùng sen Trà Lý (xã Duy Xuyên).

Ngoài ra, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch giáo dục lúa di sản Hội An (phường Hội An Đông) cũng nhận tài trợ triển khai mô hình phụ nữ trong chuỗi liên kết chuyển đổi xanh, nâng cao sinh kế và biến lao động vô hình thành chủ thể kinh tế trong chuỗi giá trị lúa gạo hữu cơ sinh thái giảm phát thải.

[VIDEO] - Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chia sẻ về định hướng hỗ trợ cho các mô hình phát triển sinh kế xanh và kinh tế tuần hoàn: