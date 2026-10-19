Hỗ trợ phụ nữ Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp cận vốn, phát triển kinh tế

Ngày 19/10, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030 với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên và thành phố Bắc Ninh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tăng cường hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn tín dụng chính thức phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030 trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND thành phố.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Giai đoạn 2026 - 2030, hai bên thống nhất triển khai 6 nội dung trọng tâm: Thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện và chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với phòng ngừa “tín dụng đen”; thực hiện bình đẳng giới trong ngành Ngân hàng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng tặng hoa chúc mừng đại diện 2 đơn vị nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điểm nổi bật của chương trình giai đoạn này là mở rộng đối tượng thụ hưởng từ phụ nữ nghèo, yếu thế sang phụ nữ khởi nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ quản lý; đồng thời ưu tiên các gói tín dụng xanh phục vụ chuyển đổi xanh, nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận, sử dụng an toàn, bình đẳng các nguồn vốn ưu đãi và dịch vụ tài chính hiện đại.

Theo kế hoạch, các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng và nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc thù phù hợp với nhu cầu của phụ nữ; phối hợp với các cấp Hội củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cùng với hỗ trợ vốn, hai đơn vị đẩy mạnh hướng dẫn tiểu thương, hội viên phụ nữ mở tài khoản, ví điện tử, thanh toán qua mã QR; tăng cường tuyên truyền kỹ năng quản lý tài chính hộ gia đình, bảo mật thông tin cá nhân và phòng tránh tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng tặng hoa chúc mừng đại diện hai đơn vị nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).