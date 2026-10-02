Hỗ trợ phát triển sinh kế theo lợi thế địa phương

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú thôn Sông Trà) chăm sóc đàn gà được hỗ trợ từ mô hình “Nuôi gà đồi”. Ảnh: Hội Nông dân xã Phước Trà

Tại thôn Sông Trà, xã Phước Trà, mô hình “Nuôi gà đồi” do Hội Nông dân xã triển khai đang mở thêm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân.

Thay vì lựa chọn những mô hình đòi hỏi vốn đầu tư lớn hoặc kỹ thuật phức tạp, Hội Nông dân xã hướng đến vật nuôi gần gũi, dễ chăm sóc, có thể tận dụng diện tích đất đồi và nguồn thức ăn sẵn có.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trà Phạm Chí Sang chia sẻ, nhằm cụ thể hóa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Nuôi gà đồi” tại thôn Sông Trà.

Mô hình hướng đến hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, tận dụng lợi thế về đất đai, nguồn thức ăn và điều kiện tự nhiên. Qua đó, giúp hội viên có thêm tư liệu sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo nền tảng để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để tạo điều kiện ban đầu cho người dân, Hội Nông dân xã trao hơn 1.000 con gà giống, thức ăn và thuốc vắc xin cho 10 hộ hội viên, với tổng kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự hỗ trợ này giúp các hộ giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, có thêm điều kiện mạnh dạn phát triển chăn nuôi.

Bên cạnh hỗ trợ con giống và vật tư, các hộ tham gia mô hình còn được phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, xây dựng chuồng trại phù hợp và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để mô hình không dừng lại ở việc hỗ trợ con giống mà từng bước hình thành phương thức chăn nuôi ổn định, có hiệu quả.

Cùng với Phước Trà, tại khu vực biên giới, những mô hình phát triển sinh kế cũng được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đồn Biên phòng La Êê vừa triển khai mô hình “Nuôi heo bản địa” tại hộ ông Zơ Râm Thiếp, thôn Đắc Ngol (xã La Êê).

Heo bản địa là vật nuôi quen thuộc với người dân nơi đây, có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, việc chăn nuôi trước đây còn nhỏ lẻ, có nơi thả rông nên hiệu quả kinh tế chưa cao.

Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng La Êê lựa chọn xây dựng mô hình theo hướng tập trung, từng bước áp dụng kỹ thuật, tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ và nâng cao giá trị đàn vật nuôi.

Trung tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê cho hay, đơn vị xác định việc hỗ trợ sinh kế phải phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán sản xuất của người dân. Với mô hình “Nuôi heo bản địa”, đơn vị hỗ trợ vật liệu, ngày công xây dựng, cải tạo chuồng trại và một cặp heo cái làm giống với kinh phí 30 triệu đồng, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn gia đình chăm sóc và phát triển đàn.

Theo kế hoạch, mô hình phấn đấu đến năm 2027 đạt 50 đến 80 con và năm 2028 đạt trên 100 con. Từ mô hình ban đầu tại hộ ông Zơ Râm Thiếp, đơn vị sẽ theo dõi quá trình phát triển, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý ở những mô hình này là sự hỗ trợ không chỉ dừng ở việc trao con giống. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi và từng bước hình thành ý thức chủ động phát triển kinh tế. Đây là cách làm có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều hộ dân miền núi còn thiếu vốn, thiếu điều kiện tiếp cận kỹ thuật và chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Theo Trung tá Trần Văn Hùng, khi được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng chuồng trại và theo dõi quá trình chăn nuôi, các hộ dân sẽ từng bước tích lũy kinh nghiệm, phát triển đàn vật nuôi, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đây cũng là hướng để Đồn Biên phòng La Êê phát huy vai trò đồng hành cùng người dân, góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.