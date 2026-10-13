Hỗ trợ phát triển sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Trước mắt, Trung tâm dự kiến kết nối chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Công ty Bizcare và mạng lưới khởi nghiệp của tỉnh để tư vấn, hỗ trợ đưa sản phẩm giò ngựa, thắng cố Việt The lên các nền tảng thương mại điện tử.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Cùng với đó, Trung tâm dự kiến hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử trong nước; xây dựng trang bán hàng, fanpage Facebook và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định trước khi đưa ra thị trường; phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La xây dựng video giới thiệu sản phẩm kết hợp trải nghiệm thực tế và đồ họa số; hỗ trợ các cơ sở sản xuất quay video quảng bá, livestream giới thiệu sản phẩm thông qua việc hỗ trợ không gian, đường truyền và trang thiết bị cơ bản khi có nhu cầu.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi phương án hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại phường Chiềng Cơi hoàn thiện điều kiện đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm, tăng cường kết nối giữa cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn và các cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, kết nối chuyên gia tư vấn, thúc đẩy kết nối cung cầu, sớm đưa sản phẩm đủ điều kiện lên sàn thương mại điện tử và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đề nghị phường Chiềng Cơi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong quá trình triển khai. Sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ về thủ tục pháp lý, nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các đơn vị, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ./.