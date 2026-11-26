Giáo viên trẻ tình nguyện về công tác tại Trường tiểu học Tân Tiến (xã biên giới Tân Tiến). Ảnh: Công Nghĩa

Phó Giám đốc Sở GDĐT Trần Ngọc Thắng cho biết, nếu dự thảo được thông qua, sẽ tạo được đột phá một cách toàn diện về cơ sở vật chất, tạo động lực cho giáo viên yên tâm cống hiến, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ tài chính bám sát nhu cầu cơ sở

Dự thảo quy định rõ các mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho mọi cấp học. Đánh giá về quy định này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cho rằng: Đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Theo ông, dự thảo phải bảo đảm tính công bằng, khả năng cân đối nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, học sinh thuộc diện chính sách được đề xuất hỗ trợ chi phí học tập 150 ngàn đồng/tháng, riêng những em thuộc hộ nghèo được cộng thêm 100 ngàn đồng/tháng. Những học sinh ở xa không có chỗ nội trú có hoàn cảnh khó khăn được xem xét cấp tiền thuê nhà 400 ngàn đồng/tháng. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học bán trú có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ tiền ăn 30 ngàn đồng/ngày. Góp ý về nội dung này, hiệu trưởng các trường mầm non, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú ở các xã biên giới đều cho rằng dự thảo đã đáp ứng đúng nhu cầu của người học.

Để hiện đại hóa cơ sở vật chất, thành phố dự kiến chi tối đa 600 triệu đồng/cơ sở cho phòng Tin học trí tuệ nhân tạo, 400 triệu đồng cho phòng LAB và 100 triệu đồng cho thiết bị STEM. Đánh giá mức hỗ trợ này, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) Phan Trọng Nghĩa kỳ vọng, dự thảo sẽ giúp các trường giải quyết khó khăn lớn về nguồn vốn đầu tư. Ông mong chính sách sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Bên cạnh hỗ trợ học sinh, dự thảo còn có các khoản phụ cấp nhằm hỗ trợ đời sống của lực lượng nhà giáo và cán bộ quản lý đang công tác ở xa trung tâm. Giáo viên công tác cách nơi thường trú từ 20km trở lên dự kiến được nhận chi phí đi lại từ 2 đến 5 triệu đồng/tháng để yên tâm làm việc. Dưới góc độ quản lý, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 1 (phường Trấn Biên) Phan Đức Kỷ cho rằng: Chính sách sẽ khuyến khích tinh thần học tập của học sinh có hoàn cảnh khó khăn và động viên giáo viên gắn bó với nghề, nhất là đối tượng học sinh của trung tâm có nhiều em là con em công nhân, điều kiện khó khăn. Mặt khác, các trung tâm cũng cần được đầu tư trang bị hiện đại để thu hút học sinh, tạo thêm quyết tâm cho công tác phân luồng học sinh sau bậc THCS.

Nhằm động viên đội ngũ nâng cao chuyên môn, giáo viên giảng dạy các môn học khác bằng tiếng nước ngoài sẽ được hỗ trợ từ 100-120 ngàn đồng cho mỗi tiết dạy. Những giáo viên không chuyên ngoại ngữ tự đào tạo đạt chuẩn tiếng Anh từ B1 trở lên sẽ được hỗ trợ một lần với mức 10 triệu đồng/người. Cùng với đó, thành viên Hội đồng chuyên môn cốt cán sẽ được bồi dưỡng 400 ngàn đồng/buổi làm nhiệm vụ và nhận tối đa 3 triệu đồng khi hoàn thành biên soạn một sản phẩm chuyên đề.

Đồng chí HÀ ANH DŨNG, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Có thể khẳng định việc nghiên cứu ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục thống nhất trên địa bàn thành phố sau sắp xếp; góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giảng dạy và học tập, hướng đến phát triển giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên cơ sở pháp lý rõ ràng, xác định đúng đối tượng và nhu cầu, có định mức hỗ trợ hợp lý, nguồn lực bảo đảm và cơ chế tổ chức thực hiện minh bạch, khả thi.

Góp ý cho chính sách

Nhận xét về dự thảo chính sách phát triển toàn diện giáo dục của thành phố, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá rất cao những đề xuất mới nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục của thành phố. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị: Cần đánh giá tác động chi tiết theo từng địa bàn. Bà cho rằng khi điều kiện chăm sóc trẻ được Nhà nước quan tâm, gia đình sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế. Việc bổ sung các chỉ tiêu theo dõi mức độ cải thiện và khảo sát sự hài lòng của phụ huynh sẽ là cơ sở thực tế để bảo đảm ngân sách sử dụng đúng mục đích. Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị phải mở rộng đối tượng học sinh, cơ sở giáo dục ngoài công lập để đảm bảo tiếp cận công bằng trong giáo dục.

Nhân viên cấp dưỡng Trường tiểu học Tân Tiến (xã Tân Tiến) chuẩn bị phần ăn cho học sinh từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ.

Từ thực tế công tác tại cơ sở, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã Định Quán) Lê Thiên Thanh kỳ vọng: Các khoản trợ cấp nêu trong dự thảo nếu được triển khai sẽ góp phần hỗ trợ trực tiếp cho học sinh nghèo, nhất là những em ở xa trường học. Tuy nhiên, ông Lê Thiên Thanh đề nghị ban soạn thảo không nên chỉ căn cứ vào khoảng cách mà cần quan tâm hơn nữa đến đặc thù địa hình, đường giao thông. Việc xem xét thêm thời gian di chuyển, phương tiện đi lại và mức độ an toàn đối với học sinh sẽ giúp chính quyền địa phương hỗ trợ đúng đối tượng, không bỏ sót học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các ý kiến đóng góp thiết thực từ cơ sở cung cấp thêm thông tin quan trọng để ngành giáo dục thành phố nghiêm túc rà soát, điều chỉnh dự thảo. Việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục toàn diện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố lúc này là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đặc biệt, sau khi hoàn thành sắp xếp địa giới hành chính, Đồng Nai đang phải tập trung nguồn lực thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục tại các xã biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa.

Hơn thế nữa, chính sách này là giải pháp căn cơ để hiện thực hóa quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực có tay nghề là điều kiện tiên quyết để thành phố tận dụng tối đa thời cơ từ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp thế hệ mới. Đội ngũ nhân lực này sẽ đáp ứng trực tiếp nhu cầu khắt khe của các ngành công nghệ cao đang ngày càng mở rộng quy mô hoạt động trên địa bàn.

Sự ra đời của dự thảo cho thấy sự sát sao của Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở giai đoạn phát triển mới, từng bước đưa giáo dục trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển.