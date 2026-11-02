Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá để góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Dự thảo nghị quyết gồm 12 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, quy định 6 nhóm chính sách: hỗ trợ đối với dự án du lịch chất lượng cao và ưu đãi đối với dự án du lịch động lực; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới và hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; chính sách về thị thực đặc biệt để tạo thuận lợi trong xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự thảo Nghị quyết lần này đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quy định theo hướng bám sát chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị để bảo đảm tính khả thi, bám sát phạm vi, nguyên tắc được thực hiện.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã phân loại áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ để bảo đảm phù hợp với từng loại dự án trên nền của dự án du lịch chất lượng cao; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, đất đai, nhân lực, hạ tầng, thị thực mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc thù của du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết. Ảnh: Hồ Long

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy, dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát tinh thần chỉ đạo và thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết số 26-NQ/TW, tập trung vào 6 nhóm vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Hồ Long

Thường trực Ủy ban đề nghị, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật hiện hành và dự án luật đang trình Quốc hội; tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ mở đường bay mới, cam kết về dịch vụ du lịch và ưu đãi thuế đối với tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi thuế tối thiểu toàn cầu với các điều ước có liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, đề nghị rà soát, làm rõ trình tự, thủ tục xác định, công nhận dự án đủ điều kiện hưởng ưu đãi và nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết. Có ý kiến đề nghị xem xét cơ hội việc làm, thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số; đề nghị tiếp tục cụ thể hóa chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng dự án Nghị quyết và Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiến hành thẩm tra sơ bộ trong thời gian rất ngắn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng tên gọi của Nghị quyết; đồng thời, làm rõ nội dung nào là thí điểm, nội dung nào thực hiện ngay và chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết những cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm bám sát Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, rà soát theo hướng bảo đảm các cơ chế, chính sách phải thực sự cấp bách và tạo ra sự đột phá, tránh dàn trải.