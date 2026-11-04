Hỗ trợ, phát huy nguồn lực chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết giữa Công đoàn Công an nhân dân và Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành. (Ảnh: Ngọc Tú)

Sáng 4/11, tại Đắk Lắk đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Công an nhân dân và Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2031. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Thông tin tại lễ ký kết, Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân cho biết: Thời gian qua, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn đã có nhiều hoạt động phối hợp, gắn kết trong triển khai các nhiệm vụ chung trong tình hình mới.

Với vị trí, vai trò của mình, Công đoàn Công an nhân dân có điều kiện kết nối các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, qua đó phối hợp hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan an ninh, trật tự, an ninh, an toàn cho công nhân, lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, góp phần cùng tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ngọc Tú)

Đồng thời, việc mở rộng quan hệ phối hợp còn tạo điều kiện để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, kết nối nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động. Đây là những cơ sở quan trọng để Công đoàn Công an nhân dân chủ động đề xuất xây dựng Chương trình phối hợp Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập trung vào 5 nhóm nội dung gồm: phối hợp chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; triển khai các phong trào thi đua, hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân là tổ chức công đoàn có tính chất, đặc thù riêng, hoạt động trong môi trường lực lượng vũ trang, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh: Việc tăng cường quan hệ giữa Công đoàn Công an nhân dân với tổ chức công đoàn các tỉnh, thành phố không chỉ tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nghiệp vụ công tác công đoàn mà còn mở rộng khả năng huy động, kết nối các nguồn lực, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong chăm lo đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại ngành, địa phương.

Để Chương trình được triển khai toàn diện, thực chất, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn Công an nhân dân và Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố xác định việc tăng cường quan hệ phối hợp, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau là mục tiêu xuyên suốt của Chương trình.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Tú)

Phó Chủ tịch Thái Thu Xương đề nghị hai bên quan tâm lựa chọn, xây dựng những chương trình chăm lo có tính liên kết, có sức lan tỏa, tận dụng được thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, nhất là đối với những nhóm đoàn viên, người lao động còn khó khăn.

Nhất là tăng cường phối hợp tham gia xây dựng địa bàn, doanh nghiệp an toàn, ổn định; gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là lĩnh vực có nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai bên. Liên đoàn Lao động các địa phương có hệ thống tổ chức, mạng lưới cán bộ công đoàn và khả năng tiếp cận, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp. Công đoàn Công an nhân dân có điều kiện kết nối, phối hợp các đơn vị chức năng trong lực lượng công an để hỗ trợ các vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Thái Thu Xương cho biết sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn Công an nhân dân và các tổ chức công đoàn địa phương tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức và hoạt động.