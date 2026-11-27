Chiều 27/11, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, đại biểu tham dự ở điểm cầu Trại giam Xuân Hà.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trại giam Xuân Hà.

Chương trình phối hợp số 06/CTPH-TWH-BCA ngày 03/11/2021 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào công tác giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động phối hợp chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo điều kiện để phạm nhân có cơ hội ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Ảnh tư liệu.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên. Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức xã hội để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị cụ thể hóa chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với thực tiễn; phân công rõ trách nhiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chú trọng công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để họ ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Trại giam Xuân Hà đã tư vấn, hỗ trợ gần 2.300 phạm nhân; tổ chức phổ biến pháp luật, kỹ năng hòa nhập cộng đồng và hướng dẫn tìm kiếm việc làm cho hơn 1.400 lượt phạm nhân; dạy nghề, đào tạo nghề cho hơn 500 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Qua đó, giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.